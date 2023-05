Soleil Papa, de Vargem, exporta sementes de batata para o Chile

Uma das pouquíssimas empresas a produzir batata-semente em mudas e minitubérculos no Brasil, a Soleil Papa fundada pelo agrônomo Pedro Hayashi em 2010 e que tem como sócia a sua filha Erica Hayashi, engenheira agrônoma formada pela Unesp, recentemente exportou para a empresa Nutraterra localizada em Valdívia, Chile, mudas “in vitro” de batata-semente.



A Nutraterra é uma empresa chilena inovadora que aplica alta tecnologia no cultivo de batatas, inclusive produzindo batatas em suspensão em plataformas especiais de estufas. Para Erica Hayashi, é a realização de um longo trabalho e o reconhecimento que a empresa da qual também é responsável tem qualidade para vender em um mercado tão exigente como o chileno.A Soleil Papa vende seus produtos no Brasil para bataticultores do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Paraíba, dentre outros. A empresa tem capacidade de produzir 5 milhões de mudas e 2,5 milhões de sementes em minitubérculos com certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Na entrevista realizada pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande no Sítio Boa Vista, localizado numa altitude de aproximadamente 1.000m, na Serra da Mantiqueira e onde estão o escritório, laboratório e estufas da Soleil Papa, Erica disse que além de se adequar às normas do Mapa, sua empresa realiza um processo bem mais rígido de controle de qualidade e sanidade nos seus produtos.

O agrônomo Pedro Hayashi que também é consultor, pesquisador e melhorista, participou da entrevista e afirmou que a empresa faz análises de viroses, as obrigatórias e não obrigatórias, renovação de jardim clonal e que a cada seis meses são verificadas as características genéticas das plantas, sendo que o Mapa exige a cada três anos, tudo para que as sementes que a Soleil Papa comercializa tenham a melhor segurança possível.

Outros procedimentos como controle de entrada no laboratório, testes de produtos novos, tratamento de ozônio, são medidas tomadas e cumpridas pela equipe de onze funcionários que realiza o trabalho na empresa, visando a produção de batata-semente de alta qualidade.

A Soleil Papa trabalha com todas as variedades de batatas livres de patentes e as protegidas com licenciamento das empresas. Dentre as variedades produzidas pela Soleil Papa, estão a Atlantic, Markies e Ágata, que são bem aceitas pelos bataticultores clientes da empresa vargengrandense, que usam tanto as mudas produzidas, como também os minitubérculos.

A recente exportação para o Chile abre novas possibilidades para a Soleil Papa, segundo comentou Erica Hayashi. Para realizar a venda, a agrônoma afirmou que foram cinco meses de preparação para se adequar à todas as exigências requeridas pelos órgãos brasileiros responsáveis e também do Chile. “É um trabalho inédito na bataticultura brasileira, uma vez que o Brasil é um grande importador de sementes e até então, não tínhamos conhecimento de exportação de sementes/mudas de batata brasileira para outros países”, afirmou Erica.

Pedro Hayashi, reconhecido pelo trabalho que realiza na área de pesquisa em batata, comentou que a batata-semente nacional produzida pela Soleil Papa tem uma segurança maior em relação à sanidade que muitas sementes importadas, que podem trazer doenças e pragas exóticas, encarecendo a produção e mesmo inviabilizando seu plantio no Brasil.

Ainda falando sobre o assunto, Pedro Hayashi comentou que em prol da Ciência, a Soleil Papa contribui fazendo doações de materiais para as pesquisas de melhoramento de batata em várias instituições, como a Embrapa, a Unesp, a USP e o Instituto Biológico de São Paulo, dentre outras.