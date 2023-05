Clube XXI de Abril foi revitalizado

lubes municipais da cidade, localizado no alto da Vila Polar, o “Clube XXI de Abril” passou por uma revitalização e a inauguração das reformas feitas na atual administração aconteceu na última sexta-feira, dia 19, às 18h. O local, que tem seu salão de festa e serve para várias atividades da comunidade, abrigará também o Centro de Artes Marciais da Prefeitura Municipal.



O local passou por uma ampla reforma, com troca do telhado, colocação de forro, troca da parte elétrica, piso, pintura, paisagismo e aquisição de materiais e tatame novo para a prática de artes marciais. Na obra, segundo a Prefeitura Municipal, foram investidos R$ 528.504,69 com recursos próprios do município.



O evento de inauguração contou com a participação do Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. A cerimonialista Valderis Aparecida da Silva Martins deu início a reinauguração dando as boas-vindas para todos os presentes e em seguida convidou a frente o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o prefeito Amarildo Duzi Moraes, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o presidente da Câmara Municipal Guilherme Contini Nicolau (MDB), o diretor de Esportes e Lazer Luiz Carlos Garcia da Silva e a diretora do Departamento de Ação Social Eva Vilma da Silva Rodrigues.



Foi dada a palavra ao secretário Marcos da Costa, que agradeceu o convite e falou com carinho do município, destacando que ao percorrer a cidade pode observar como está sendo bem cuidada, sobre o Clube XXI de Abril frisou que a prática de esportes é fundamental para a transformação de vidas e reforçou a importância de equipamentos como esse, na vida da juventude. Após seu discurso se retirou devido a compromissos agendados.

Em seguida, foram chamados a frente os vereadores presentes, Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB).



Também estavam presentes representantes das entidades, órgãos de classe, associações e clubes de serviços, os professores que ministrarão aulas no clube, alunos, pais, integrantes das antigas diretorias do Clube, os frequentadores do clube de malha e bocha, diretores e funcionários e demais convidados.



O diretor Luiz Carlos iniciou seu discurso agradecendo a presença de todos os funcionários, assessores e diretores e autoridades, assim como toda população e também aos professores e alunos dos projetos. Além do agradecimento especial às autoridades municipais presentes, e as entidades.



Sobre o legado de história do Clube XXI de Abril, reforçou que o local é repleto de boas memórias na vida de cada vargengrandense e é de extrema alegria vê-lo recuperado e pronto para mudar a vida de tantas pessoas. Relembrou que são quase 300 crianças atendidas pelos projetos sociais no município, alguns deles sendo destaques não só estaduais, como nacionais.

Em sequência o vice-prefeito Celso Ribeiro fez uso da palavra. ‘’Estava aqui quando inauguramos esse clube em 1986, o conjunto de piscina, e vemos que o Amarildo além de fazer obras novas tem uma preocupação grande de preservar as obras existentes. Cuidar das obras que existem é de extrema importância, afinal quem usa esses equipamentos é a população, por isso essa é uma festa da população vargengrandense’’ disse.



O presidente da Câmara Guilherme Nicolau também fez uso da palavra. ‘’O Clube XXI de Abril fez parte da minha infância, muito brinquei e joguei por aqui, é uma honra estar hoje aqui como vereador, vendo esse prédio antes deteriorado, agora totalmente revigorado. Fico feliz em ver os benefícios que virão a partir dele para a população’’, disse.

Encerrando as formalidades de discurso, o prefeito Amarildo falou sobre a importância da revitalização do Clube XXI de Abril, da história e da importância daquele local para toda população, do trabalho realizado pelos voluntários junto às crianças, jovens e adolescentes, e que agora possui um espaço totalmente reformado para a prática de esportes. Agradeceu a presença de todos e destacou o trabalho realizado pela equipe que acompanhou toda reforma do local. “A partir de agora entregamos a chave para que vocês possam cuidar. Hoje temos 26 obras em andamento na cidade e muita coisa ainda está por vir.” destacou.



Em seguida foi prestada uma homenagem aos professores voluntários que ministram as aulas de artes marciais para mais de 300 pessoas no local. Foram entregues aos instrutores placas de agradecimento como forma de homenagem. Para tornar o momento mais emocionante, Rosângela de Mello fez a leitura de um texto, onde todos os presentes puderam sentir a emoção do momento.

Encerrando a cerimônia, foi realizado o descerramento da placa e em seguida uma apresentação das equipes de Taekwondo, Karatê e Judô.

Homenageados

Na ocasião, foram homenageados o sensei Antônio Carlos de Andrade do karatê, o professor Ricardo Henrique Gonçalves Ramos do taekwondo, o professor Marcelo de Moraes do Taekwondo e sua esposa Vanessa, que recebeu um buquê de flores, o sensei Daniel Garcia da Silva do judô, o mestre Carlos Roberto Bertoloto Xavier, a equipe Hwarangdo, o sensei Gabriel da Costa Casagrande, o sensei Rafael da Costa Casagrande, a sensei Maria Eduarda Fermoselli Adão, auxiliares do sensei Daniel de judô.

Reforma

A Prefeitura Municipal informou que a reforma do prédio passou por várias etapas onde o madeiramento e as telhas foram retiradas e substituídas por novos; o forro de placas retirado e substituído por um novo forro em madeira cedrinho; instalação de rufos novos, parte elétrica foi refeita devido à necessidade de troca das fiações antigas; piso da cozinha foi trocado por porcelanato, pois o piso antigo se encontrava em situação precária, o novo foi escolhido devido sua resistência e durabilidade; pintura interna e externa; trocas de caixa d’agua; troca das portas internas do clube; instalação de corrimão, porta corta fogo, extintores de incêndio, conforme exigências do corpo de bombeiros; instalação de persianas, bebedouros, tatames entre outras melhorias. No local onde funciona a Bocha, segundo o explicado, o madeiramento e as telhas também foram retirados e substituídos por novos.

O clube

A história do clube começa por volta da década de 60 do século passado, quando nos antigos terrenos pertencentes ao sr. Antônio Costa, foi criado o campo do clube de futebol “XXI de Abril”, que era o orgulho dos moradores da Vila Polar e demais bairros próximos. Com o passar dos anos, a Prefeitura Municipal construiu o prédio que abriga o clube, a piscina e depois as quadras de bocha e malha e também uma quadra coberta no local.

O clube já abrigou muitos bailes dos anos 70 e 80, carnaval, festas de casamento e aniversário e quando havia desfile das escolas de samba, a que representava a Vila Polar levava o nome do “XXI de Abril” e era no seu espaço que ela se organizava e ensaiava antes de se apresentar na Rua do Comércio durante o carnaval.

Um espaço dedicado à cultura e ao esporte dos moradores da Vila Polar e adjacências, a reinauguração do clube pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) atende a antiga reivindicação dos moradores dos bairros que voltam a ter este importante local de lazer, esporte, cultura e entretenimento.

Obra do Clube III Vilas deve ultrapassar R$ 990 mil

Durante a inauguração do XXI de Abril, o prefeito Amarildo informou que o Clube Três Vilas será reformado da mesma maneira que o Clube XXI de Abril.

A tomada de preços nº 004/2023 que trata sobre a execução de obras de reforma e ampliação do Centro Comunitário III Vilas, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e seus anexos, foi publicada em abril.

No dia 18 de maio, o contrato com a empresa responsável Marques e Marques Construtora Ltda Epp foi assinado e publicado na aba de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. O investimento da obra, conforme o contrato, será de R$ 991.057,07 e tem a vigência de 12 meses contatos a partir da data de publicação do contrato. Assim, é de se esperar que a revitalização do III Vilas seja concluída em maio de 2024.

Fotos: Prefeitura Municipal

Na foto, o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, junto com o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara

Na foto, parte dos homenageados

O prefeito Amarildo junto com a equipe de Obras