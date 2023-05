Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Marcos Antônio Pirolla, conhecido como Marquinho Funileiro, morava no Jd. Paulista na sexta-feira, dia 19, às 23h, aos 57 anos de idade. Marquinho deixou a esposa Berenice Aparecida Bortolozo, os filhos Marcos Vinícius e Ana Flávia; a nora Daiane; o genro Murilo; a neta Maria Antônia; os irmãos Fátima e Marcão e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu, no dia 19 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastião Marques Almeida, aos 79 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixou os irmãos Aparecida e Geraldo; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 22 de maio, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Charles Henrique Adão, aos 48 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixou a mãe Aparecida Sueli Delfino; a filha Nicole; genro; o neto Benjamim; e o irmão Paulo. Foi sepultado no dia 23 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Donizete Joaquim de Souza, aos 63 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixou a esposa Maria Aparecida Rodrigues Merlim; filhos do coração; nora e netos. Foi sepultado no dia 24 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lourdes de Aquino Tortelo, aos 64 anos de idade, no dia 23 de maio. Era viúva de Benedito Tortelo; deixou os filhos Antônio, Terezinha, Benedito Donizete, João, Maria Bernadete, Maria José e Bernardino; genros; noras; netos e bisnetos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 24 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sérgio Luiz da Fonseca, aos 42 anos de idade, no dia 23 de maio. Era filho de Isildinha Basílio Fonseca e Sauro Luís da Fonseca – já falecido; deixou a esposa Elaine Alves da Costa e os filhos Isabely e Walyson. Foi sepultado no dia 24 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Otilia Aparecida Desiderio de Sousa, aos 71 anos de idade, no dia 25 de maio. Foi sepultada no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fernando Aparecido Teixeira de Freitas, aos 48 anos de idade, no dia 24 de maio, vítima de acidente em Capitólio (MG). Deixou a esposa Fernanda; os filhos Maria Eduarda, Maria Fernanda e Eduardo; o irmãos Sérgio e Aparecido e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o comerciante Nélson Bovo, aos 84 anos de idade, no dia 25 de maio. Sr. Nélson foi proprietário por mais de 20 anos da loja Nélson Bovo Móveis, finalizando em 2003 suas atividades comerciais. Era viúvo de Antônia Luvezute Bovo; deixou os filhos Carlos e Tânia; a nora Neusa; os netos Ricardo, Marcos, Vinícius, Gabriel e Rafael; os bisnetos Lara, Lucas e Pedro; a irmã Nair Bovo e sobrinhos. Foi sepultado, no dia 25 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Anderson de Oliveira Corsi, aos 32 anos de idade, no dia 25. Deixa os pais Edgar e Maria Aparecida; a esposa Marília; os filhos Bernardo e Eloisa e a irmã Adriana. Seu sepultamento está previsto para este sábado, dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônia Tito Oliveira, aos 76 anos de idade, no dia 26 de maio. Viúva de Doraci Oliveira; deixou os filhos Clarice, Zenaide, Zoraide, Valdivino, Valdecir e Tiago. Foi sepultada no dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de Aguaí.

Faleceu Romeu Carmineti, aos 78 anos, no dia 21

O comerciante e oficial de Justiça aposentado Romeu Carmineti faleceu aos 78 anos de idade no domingo, dia 21 de maio, às 7h55, no Hospital de Caridade. Romeu era muito conhecido pelo seu trabalho junto ao Fórum da cidade, onde ingressou quando da instalação da Comarca de Vargem Grande do Sul no início da década de 70. Também foi comissário de menor junto à Justiça e depois que se aposentou assumiu a loja de calçados São Jorge, que era de seu pai Arlindo Carminete e que funcionou durante muitos anos no antigo prédio do Mercadão Municipal.

Como comerciante, Romeu, sua família e o filho Arlindo transformaram a Loja São Jorge numa das principais lojas de calçados e vestuário da cidade, localizada na Praça da Matriz. Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade e o sepultamento aconteceu no domingo, às 15h. Ele deixou a esposa Antônia Bertoloto; os filhos Arlindo e Elizabete; a nora Edna; os netos Marina e Pedro; os bisnetos Lucca, Maria Antônia e Helena; as irmãs Aparecida e Vera Carmineti; sobrinhos, além de uma legião de amigos.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Ismênia Therezinha Nogueira, aos 92 anos de idade, no dia 24 de maio. Foi sepultada no dia 25 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Onofre Bufo, aos 76 anos de idade, no dia 24 de maio. Foi sepultado no dia 25 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Vivaldo Bento da Silva, aos 54 anos de idade, no dia 26 de maio. Foi sepultado no dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ernesto Leoni, aos 88 anos de idade, no dia 26 de maio. Foi sepultado no dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Maria Lúcia Martimiano de Oliveira, aos 54 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixou o marido Carlos; os filhos Murilo, Jaqueline e Larissa; e netos. Foi sepultada no dia 24 de maio, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Aparecido Raimundo da Silva, aos 84 anos de idade, no dia 25 de maio. Deixou os filhos Osmar, Márcio, Sirlene, Irene, Vladimir, Evair e Natanael; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 25 de maio, no Cemitério Municipal de Itobi.