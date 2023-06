Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Catello Carlos Guagliardi (Carlos Galhardo)

Nascimento: 24/04/1913 – Buenos Aires (Argentina)

Morte: 25/07/1985 – Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Atividades: Cantor e ator

Carlos Galhardo foi um dos principais cantores da era do rádio. Entre 1933 a 1963, Carlos gravou 303 discos de 78 R.P.M, totalizando 606 músicas, ficando apenas atrás de Francisco Alves.

Suas músicas Fascinação; Eu sonhei que tu estavas tão linda; E o destino desfolhou; Mãezinha querida; Rapaziada do Braz; são apenas alguns dos seus sucessos.

Filho de pais italianos, nasceu em Buenos Aires (Argentina), quando tinha 1 ano a família transferiu-se para o Rio de Janeiro, cidade onde passou a infância.

Foi aprendiz de alfaiate, ofício que exerceu enquanto continuava os estudos. Numa das alfaiatarias trabalhou com Salvador Grimaldi, alfaiate e barítono, com quem costumava ensaiar duetos e ópera.

Teve sua primeira oportunidade em 1932, quando foi ouvido por Francisco Alves, Mário Reis e Lamartine Babo em uma reunião social, e obteve o aconselhamento a tentar o rádio.

Foi em um teste cantando o samba “Até amanhã” de Noel Rosa pela RCA Victor, sendo contratado fazendo parte do coro que acompanhava as gravações. Após conhecer o compositor Assis Valente, gravou muitas composições, entre elas “Boas festas”, seu primeiro grande sucesso.

Carlos Galhardo apareceu em filmes e participou do elenco de “Banana da terra”, “Metido a bacana” e “Lá maior”.

Obrigado pela contribuição à música brasileira.

Salve Carlos Galhardo!

Raul Rodrigues Baía Filho