Gente e Fatos

Maria Estela

A esteticista Maria Estela Madrini Pereira Martins festeja a chegada da nova idade neste domingo, dia 28, recebendo as felicitações do marido Diogo, dos pais Maria Amabile e Vanderlei, do irmão João Pedro, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Eduardo

Eduardo Micheletto troca de idade na quarta-feira, dia 31, ladeado pelo carinho da esposa Elaine e das filhas Isadora e Duda. Foto: Arquivo Pessoal

Babih

Babih Ribeiro festeja a chegada dos seus 21 anos neste sábado, dia 27, recebendo os parabéns dos pais Angélica e Ronaldo, do marido Matheus, do irmão Bruno, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciana

Luciana Rodrigues Luiz faz aniversário nesta segunda-feira, dia 29, e recebe as felicitações do filho Miguel, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Paula

A empresária Ana Paula de Faria Tapi comemora seu aniversário neste sábado, dia 27, ladeada pelo carinho do marido Antônio Fernando, dos filhos Thiago, Marina e Adma, familiares, amigos e de toda a equipe e pacientes da Associação de Apoio as Pessoas com Câncer Lucas Tapi. Foto: Arquivo Pessoal

Nelson

Nelson Antônio Pirola, coordenador do programa de pós-graduação em educação para ciência da UNESP/Bauru, celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 29, recebendo os cumprimentos dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Inara

A enfermeira Inara Vitória dos Santos Pretel celebra a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 31, quando recebe os parabéns dos pais Sirlene e Odair, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Adélia

A professora Adélia Regina Vidale brinda a mudança de idade, na terça-feira, dia 30, na Itália onde reside, recebendo o carinho dos filhos, genros, netos e bisneto. Foto: Arquivo Pessoal

Camila

Neste sábado, dia 27, Camila Alves Rosa troca de idade e recebe os parabéns da filha Maria Clara, dos pais Valdir e Elisabete, da irmã Mariane, do cunhado Leandro e do sobrinho Benício. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Eugênia

Nesta segunda-feira, dia 29, a auxiliar de recursos humanos Maria Eugênia Perroni estreia a nova idade e recebe os parabéns dos pais Ana Rita e Ricardo, do namorado Tiago, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rosana

A professora aposentada Rosana Cadini brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 27, recebendo os cumprimentos do filho Rafael, da mãe Shirley, dos irmãos Carlos, Sônia e Rick, dos sobrinhos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael

Rafael da Costa Lopes completa 7 anos de idade na terça-feira, dia 30, recebendo os mimos dos pais Isabel e Alexandre, da irmã Rebeca, dos avós, tios, primos e dos amiguinhos da escola Flávio Iared. Foto: Arquivo Pessoal

Thiago

O advogado Thiago Seixas brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 31, quando recebeu as felicitações da esposa Carla e do filho Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Thais

E no último dia do mês, na quarta-feira, Thais Bedin Xavier, proprietária da Manu Papelaria, celebra seu aniversário junto ao marido Fernando, os filhos Manuela, Arthur e Maria Clara, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Aparecida

A empresária Maria Aparecida Ligabue Cacholla comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 29, recebendo o carinho do marido Anselmo e dos filhos Rafael e Marcela. E logo na quarta-feira, dia 31, o engenheiro civil Rafael também comemora a nova idade e recebe os parabéns da família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Dayse

Em São João da Boa Vista, a advogada Dayse Ciacco celebra a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 1º, quando recebe os cumprimentos do marido Heleodoro e dos filhos Hermeti e Marco Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

Fátima e José Roberto

Fátima e José Roberto Fiorini comemoraram 38 anos de casamento na quinta-feira, dia 25 de maio. Receberam os cumprimentos dos filhos Marco Antônio, Marcelo e Mateus, das noras Raine e Samanta e da netinha Alícia. Foto: Arquivo Pessoal

Felipe

O engenheiro elétrico Felipe Garcia aniversaria neste domingo, dia 28, recebendo os cumprimentos da esposa Taís, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Marisa

A cozinheira Marisa de Cássia Lindolfo comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 1º, e recebe as felicitações do marido Wanderlei, dos filhos Rogério e Rudnei, dos netos Vitor Henrique, Gabriel e Miguel e das noras Andresa e Kelly. Foto: Arquivo Pessoal

Flávia

A vendedora Flávia Carvalho brinda a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 2, quando recebe os parabéns de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Lúcia

A professora Maria Lúcia Braz Milani troca de idade nesta segunda-feira, dia 29, recebendo o carinho do marido Juliano, da filha Jéssica, do genro João Lucas, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Tainá

Na quinta-feira, dia 1º, Tainá Cristini da Silva celebra a chegada dos seus 28 anos junto ao marido Rafael e aos filhos Heloysa, Lorena e Santiago. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Beatriz

Na terça-feira, dia 30, a advogada Ana Beatriz Nones Siqueira Bombi comemora seu aniversário de 50 anos e recebe o carinho de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Carina

A servidora pública e advogada Carina Meglorini de Carvalho brinda a chegada da nova idade na terça-feira, dia 30, quando recebe os parabéns de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sérgio Henrique

Sérgio Henrique de Siqueira troca de idade neste sábado, dia 27, recebendo os cumprimentos da esposa Dayse e das filhas Lívia, Maryska e Maria Luiza. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

Em São Paulo onde reside, Patrícia Calado festeja seu aniversário neste sábado, dia 27, recebendo os parabéns dos pais, irmãos, sobrinhos, de seu noivo, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Edson

Edson de Carvalho, proprietário da Auditel Telecomunicações Ltda, brinda seu aniversário nesta segunda-feira, dia 29, recebendo os cumprimentos dos filhos Murilo, Vinícius, Letícia, Graciele e Kauê e da neta Beatriz. Foto: Arquivo Pessoal

Pediatra recebe homenagem

O médico pediatra Dr. Antônio César Manzoni foi homenageado pelos 50 anos de Exercício da Medicina pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. A homenagem aconteceu em Limeira (SP) na sexta-feira, dia 19. O médico pediatra recebeu o diploma e a medalha das mãos da Dra. Irene Abramovich, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Foto: Arquivo Pessoal