Obra da Ponte sobre o Rio Verde deve ficar pronta em outubro

Se tudo correr bem e não houver grandes imprevistos, a ponte que a Prefeitura Municipal está construindo perto da Praça da Bíblia, ligando a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor, deve ficar pronta dentro de 150 dias, ou em meados de outubro, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande com o responsável pela obra.

Depois de muitas reclamações dos moradores pela paralisação das obras que tiveram início em dezembro do ano passado e sofreu com as chuvas que caíram desde o início do ano, fazendo com que somente agora no começo deste mês de maio elas pudessem ter continuidade, os funcionários da empresa que ganhou a licitação estão trabalhando a todo vapor construindo a base de sustentação da ponte.

Depois, segundo explicou o responsável, serão feitos os pilares e colocadas as vigas de aço e a laje de concreto, finalizando o trabalho.

Com o atraso de quase seis meses e com as fortes chuvas causando erosão, os vereadores foram acionados pelos moradores próximos e por diversas vezes a construção da ponte foi objeto de discussão na Câmara Municipal.

A mesma Câmara que em 15 de junho do ano passado, conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande, aprovou um crédito adicional especial no valor de R$ 1.100.106,40, visando a construção da obra.

A liberação do recurso oriundo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), teve a participação na ocasião do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), que recebeu o título de Cidadão Vargengrandense outorgado pelos vereadores municipais.

Segundo a matéria publicada na época, os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, tiveram participação na solicitação do recurso para a obra ao deputado. Conforme o projeto aprovado pelos vereadores, R$ 1.045.101,08 virá do governo estadual e o restante, R$ 55.005,32 será de recurso próprio da prefeitura. O valor total do convênio é de R$ 1.100.106,40.

