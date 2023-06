Senac de São João inaugura biblioteca com nova arquitetura voltada à comunidade

O Senac São João da Boa Vista realizou a abertura oficial de sua biblioteca com a presença de autoridades e imprensa da cidade no dia 18. A ocasião foi celebrada com uma palestra sobre a importância de criar novos leitores, conduzida pela escritora, jornalista e roteirista Goimar Dantas. O espaço literário ganhou nova arquitetura que passa a integrar as demais áreas da unidade, com o objetivo de proporcionar um ambiente convidativo aos frequentadores.

A nova estrutura permite que a área seja aproveitada de forma dinâmica e todo mobiliário foi pensado para oferecer conforto: pufes, sofás, cadeiras e mesas. São mais de 2 mil títulos à disposição do público, além de jornais e revistas relacionados a temas dos cursos que a unidade oferta. Instrumentos musicais, jogos voltados para o aprendizado, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comportamentais também estão à disposição.

Durante a palestra, Goimar Dantas recitou um poema dedicado à leitura e despertou em cada convidado uma ideia poderosa: de como toda pessoa pode estimular o hábito da leitura de forma coletiva. “Hoje eu tive a oportunidade de falar sobre o incentivo à leitura, um assunto alinhado às temáticas do meu livro A Arte de Criar Leitores, uma publicação da Editora Senac São Paulo, de 2019. É uma alegria poder falar sobre a minha paixão pela leitura e compartilhar a ideia de que toda pessoa pode ser um mediador de literatura, basta saber falar sobre os livros com amor”, afirma a escritora.

A prefeita de São João da Boa Vista, Maria Teresinha de Jesus Pedroza, prestigiou o evento e prestou agradecimentos à parceria com a instituição, cujas iniciativas conjuntas têm o compromisso de promover serviços à população em todas as suas áreas para levar o que há de melhor para a cidade e região. A nova biblioteca pode ser desfrutada por todos os cidadãos. Está diariamente aberta ao público, de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h. Para ter acesso ao acervo, é necessário realizar um cadastro diretamente no local.