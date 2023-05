Superintendente explica sobre intervenções no novo asfalto

Quem percorre as ruas da Vila Santana, pode perceber o quanto o bairro ganhou em melhorias com todas as suas ruas recapeadas pela Prefeitura Municipal. O novo asfalto deu nova vida a este que é um dos bairros mais antigos de Vargem Grande do Sul e há muito tempo não recebia tantos investimentos de uma só vez.



Por baixo de todo este asfalto novo, o jornal apurou que foram colocados cerca de 22km de rede de tubulações e ramais, além de ter ainda toda a velha tubulação de cano de ferro que abastecia as residências há mais de meio século e também toda a tubulação de esgoto.



Mas, as intervenções que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) tem feito no novo asfalto, abrindo buracos para conter vazamentos, tem chamado a atenção dos moradores e também de alguns vereadores que aproveitam da situação para criticar o trabalho executado pela prefeitura municipal.



Segundo explicou Celso Bruno, a antiga estrutura que atendia a Vila Santana já foi desligada. Porém, em alguns trechos principalmente perto do Córrego Santana, há água injetada de outras tubulações, como por exemplo da Vila Santa Terezinha e do Jd. Paraíso. Isso aconteceu no passado e não existe no SAE um mapa destas ligações.



Como estas redes continuam lançando água na rede antiga desativada, devido a pressão por não ter mais casas para consumir esta água, ela acaba estourando e começa a minar água no asfalto novo, levando os funcionários do SAE a abrir o buraco, chegar na tubulação antiga e fechar os dois lados da tubulação para que não seja mais injetada água nos canos velhos, que serão totalmente descartados, ficando enterrados debaixo do asfalto recém recapeado, uma vez que todo o bairro está recebendo água proveniente do reservatório do Jd. Paulista.



Celso disse que não havia como detectar este problema antes e que as intervenções devem diminuir dentro de pouco tempo. Porém, afirmou que o trabalho do SAE é sempre debaixo da terra, e não tem como fazer saneamento básico sem intervenção no asfalto. Mesmo as novas tubulações estão sujeitas a romper, explicou Celso. Outro problema que aparece, é quando há entupimentos e vazamentos de esgoto na Vila Santana e mesmo com o novo asfalto, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto tem de abrir, consertar e depois fazer novamente o recapeamento no local.