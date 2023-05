Terminam obras de asfalto e água na Vila Santana

Todo o bairro da Vila Santana já está recebendo água do Centro de Distribuição do Jd. Paulista por gravidade e não mais a água que era bombeada do reservatório do Jd. Pacaembu. Também cerca de 2.000 imóveis do bairro já estão conectados a toda tubulação nova e aos ramais ligados nas residências. Outra obra importante que chega ao fim, é o asfaltamento de todo o bairro após as obras de instalação das novas tubulações e ramais de distribuição de água.



Pelo que apurou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, teriam sido investidos nestas melhorias que estão dando um novo aspecto urbano ao bairro, cerca de R$ 7 milhões, parte do empréstimo de R$ 28 milhões que a prefeitura contraiu para investir na modernização da distribuição de água no município pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), um dos principais projetos do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) na atual gestão.



A Câmara Municipal tem dado todo apoio a estes novos investimentos, com a aprovação do empréstimo pelo Executivo para as obras necessárias. Agora, pelo que informou o superintendente do SAE Celso Bruno, os próximos investimentos na troca das antigas tubulações e ramais acontecerão no Centro da cidade, compreendendo outros bairros ao seu redor (Centro Expandido).



Ele explicou que o processo está na fase de levantamento de valores comerciais de quanto deverá ficar o trabalho no Centro Expandido e depois será aberta a licitação para contratar a empresa que irá executar o serviço. Serão construídas novas redes e ramais em todas as casas, tudo em material PEAD Polietileno. Também conforme já anunciou o prefeito Amarildo, a intervenção no Centro não será destrutiva, preservando ao máximo o asfalto, ao contrário do que aconteceu na Vila Santana.