O Beach Venceu!

A matéria publicada na última edição impressa da Gazeta de Vargem Grande e também nas redes sociais do jornal, que divulgava sobre a quadra de beach tennis que será implementada na Barragem Eduíno Sbardellini deu o que falar entre os leitores e internautas. A repercussão da novidade foi muito positiva entre os atletas que já praticam o esporte e também entre aqueles que têm interesse em saber mais sobre o beach tennis, que pode ser considerado o ‘queridinho’ da atualidade devido ao grande sucesso.

Acessível

Antes, o esporte em Vargem Grande do Sul era praticado apenas por aqueles com maior poder aquisitivo e, agora, a quadra da represa tornará a prática mais acessível à população, uma vez que será livre para uso. De acordo com a Prefeitura Municipal, após a inauguração, os interessados em utilizar o local devem entrar em contato com o Departamento de Esportes para informações, agendamentos de jogos e utilização da quadra. No local, já foi realizada a drenagem, pintura da estrutura metálica, colocação de areia fina, instalação dos suportes para colocação de rede, sendo que as redes vão ser instaladas em breve, além de outros serviços realizados.

Números

Em números, a publicação nas redes sociais registrou quase 12 mil impressões em apenas um dia. Além disso, quase 11 mil pessoas foram alcançadas e cerca de 2 mil delas engajaram com a publicação, seja curtindo, comentando, compartilhando ou, até mesmo, abrindo o link da matéria do site do jornal. Mais de 200 pessoas reagiram à postagem, que registrou mais de 100 comentários.

A verba

Na publicação, alguns munícipes comentaram a sua indignação quanto ao investimento em esporte e lazer por conta da Prefeitura Municipal. No entanto, os recursos que são destinados à cidade ou definidos no próprio orçamento para esporte, devem ser usados para esporte. A verba não pode ser gasta com educação, saúde ou, até mesmo, infraestrutura. Caso a verba destinada ao esporte seja desviada pela Prefeitura Municipal e utilizada em outro local, isso pode acarretar em improbidade administrativa por parte do prefeito.

Investimento em esporte é importante!

O investimento em esporte e lazer, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual e federal é extremamente importante para a sociedade e, principalmente, para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Além de auxiliar na qualidade de vida, com reflexo positivo na saúde, praticar esporte ensina as crianças e jovens a terem disciplina, dedicação, trabalhar em equipe. Atualmente, o esporte já é visto como política pública e, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), onde existem programas de apoio ao esporte para crianças e adolescentes, observa-se uma queda anual de 30% da criminalidade. O esporte também auxilia no desenvolvimento de aspectos socioemocionais, sendo capaz de diminuir a ansiedade e dar um sentimento de pertencimento na sociedade e propósito de vida ao jovem.