Parabéns à Vila Santana

É bom morar em um bairro com as ruas recapeadas e com água chegando nas torneiras das casas. É bom noticiar benfeitorias como as que foram feitas na Vila Santana, retorno dos impostos que os contribuintes pagam para que a administração municipal possa efetuar obras que vão impactar positivamente no dia a dia destes moradores.

Um bairro asfaltado, arborizado, com água tratada em abundância, melhora o astral de quem nele reside. Viver em um bairro bem urbanizado traz qualidade de vida, melhora a saúde física e mental dos seus cidadãos.

Sem dúvida que falta muito ainda para se fazer, que a crítica aos serviços públicos municipais quando são falhos deve existir e críticas são ferramentas importantes para orientar nossos homens públicos, tanto do Executivo como do Legislativo.

Mas também é necessário reconhecer quando bons serviços são prestados à população, como é o caso dos investimentos feitos na Vila Santana. Certamente passam dos R$ 7 milhões os custos das novas tubulações de água e também do recapeamento.

Um dinheiro bem investido e que vai contribuir com o melhor humor de todas as pessoas que moram neste que é um dos bairros mais antigos de Vargem Grande do Sul e que merecia há muito tempo estas melhorias.

Pode-se dizer que há uma verdadeira revolução em andamento no setor de água do município, com investimentos que devem chegar aos R$ 30 milhões. O próximo a receber estas melhorias na distribuição de água é o Centro e alguns bairros próximos a ele.

Um Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) que até há alguns anos atrás ameaçava colapsar dado à má administração de seus recursos, mostra seu potencial agora e quando se fala em água, se fala no futuro da cidade, na sua qualidade de vida, na saúde dos habitantes de Vargem Grande do Sul.

Que os homens públicos vargengrandenses tenham sempre esta capacidade de investir no que traz de fato retorno na vida dos cidadãos que lhes confiaram os votos. Que investimentos como os feitos na Vila Santana possam se repetir e melhorar nossos bairros, que é onde de fato vive a população vargengrandense.