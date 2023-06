Polícia prende quadrilha em operação A Grande Família

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, com o apoio de policiais civis da DISE/DIG de São João da Boa Vista, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal realizou nesta quinta-feira, dia 1º, a Operação Policial denominada ‘A Grande Família’ visando combater o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Na ocasião, quatro pessoas foram presas. À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que as investigações tiveram início em março, após uma prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar, quando três rapazes foram presos por tráfico e associação para o tráfico, e além das drogas e apetrechos foram apreendidos cinco aparelhos celulares. Conforme o explicado, os celulares foram analisados após autorização judicial, quando os policiais civis encontraram farto material comprovando o envolvimento de pelo menos seis pessoas com os crimes, sendo um deles o chefe da associação, além de ter sido identificado três locais utilizados pela quadrilha para a venda de drogas. Assim, o delegado representou à Autoridade Judiciária pela expedição de mandados de prisões temporárias e de buscas, sendo que nesta quinta-feira, dia 1º, a operação conjunta resultou nas prisões de quatro traficantes, sendo dois homens e duas mulheres, além das apreensões de drogas (crack e maconha), dinheiro, apetrechos para fracionar e pesar as drogas e outros celulares, que também serão analisados para continuidade das investigações. Todos os presos foram recolhidos à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permanecerão à disposição da Autoridade Judiciária. As apreensões aconteceram na Vila Polar e no Jardim Dolores. Na ocasião, 19 efetivos foram utilizados, com sete viaturas. Das drogas, foram apreendidas 11 pedras de crack e 25 porções de maconha, além de três balanças de precisão, uma máquina de cartão, cinco celulares, R$ 596,00, um porrete de madeira com sangue, uma faca e um cartão de banco.

Fotos: Polícia Civil