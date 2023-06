5º Festival de Mini Handebol acontece neste sábado

Neste sábado, dia 3, o Departamento de Esportes e Lazer realizará no CEE José Cortez, o 5º Festival de Mini Handebol. O evento envolve todas as escolinhas de Handebol da cidade que se reúnem para jogar, fazendo com que as crianças se socializem com os demais atletas da cidade.

A Prefeitura Municipal ressaltou que além do aspecto esportivo, esse Festival será o primeiro do programa Atletas Solidários, onde os participantes poderão doar produtos de higiene pessoal que serão entregues para a Sociedade Humanitária.

Para o professor Juliano Garcia, que organiza o evento, esses festivais aproximam as crianças das famílias, que vão até o Ginásio torcer pelos atletas. Ele comentou que isso serve de estímulo para que as crianças continuem se desenvolvendo como atletas. Além disso, o aspecto solidário que está sendo proposto estimula as crianças a fazerem o bem e isso elas levarão para a vida, é uma semente plantada para o futuro.

O evento é gratuito e aberto para todas as crianças de até 12 anos do município, e acontecerá das 13h até às 16h30, quando a premiação dos atletas participantes terá início.