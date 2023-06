AFA venceu jogo da Liga Ferreirense por 4 a 2

A Associação Futuro Atleta (AFA), Escolinha de Futsal de Vargem Grande do Sul venceu por 4 a 2 o jogo da Liga Ferreirense.

O jogo aconteceu no último sábado, dia 27, contra o time de Santa Rita do Passa Quatro, no último sábado, dia 27.

A equipe sub 16 contou com dois gols de Juninho, um gol de Camarelli e um gol de Godoy.

Próximo jogo

Em jogo realizado em São José do Rio Pardo, os atletas da sub 16 da AFA disputam neste sábado, dia 3, a Liga Riopardense. O primeiro jogo é contra o time de Santa Rita do Passa Quatro às 9h. Às 10h, o time enfrenta Mococa.