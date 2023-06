Bushido conquistou 7 medalhas no Paulista por Faixa

Os judocas da Associação Bushido de Judô do sensei Daniel Garcia participaram do Campeonato Paulista por Faixa em Itapecerica da Serra (SP) no último sábado, dia 27. Os judocas fizeram boas lutas no campeonato que não tem divisão por idade, apenas pelas graduações das faixas.

Na categoria da faixa branca a faixa amarela, Gabrieli Heloisi Bibiano Vieira foi campeã, recebendo a medalha de ouro e Mariana Bernardo da Costa, estreando nas competições, ficou com a medalha de prata.

Na categoria da faixa laranja a verde, Leandro Veronezi Alves conquistou a medalha de prata, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi ficou com o bronze e Maria Eduarda de Lima Taú também conquistou o bronze.

Na categoria da faixa roxa, Victoria Fermoselli Leandrini foi vice-campeã e conquistou a medalha de prata. Na categoria da faixa preta, Maria Eduarda Fermoselli Adão recebeu a medalha de bronze.

Com os resultados, a equipe Bushido conquistou a 8ª colocação na classificação geral da competição, entre as melhores equipes do Estado de São Paulo.

O sensei Daniel falou sobre as vitórias. “Parabéns a todos que lutaram, se esforçaram, ganhando medalha ou não, defenderam muito bem nosso escudo e nossa cidade. Tenho que destacar que a equipe feminina do Judô Bushido fez bonito novamente, das 7 meninas que lutaram a competição, 6 trouxeram medalhas e a Geovana chegou a disputar o bronze, não pegou, mas lutou muito bem, então parabéns para a nossa equipe feminina”, disse.

“Agradecimentos a toda diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos pais e mães pelo apoio de sempre, aos senseis Gabriel e Rafael Casagrande que me ajudaram com os atletas, aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao diretor de esportes Luís Carlos Garcia, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimasu!”, completou.