Casa dos Sonhos é inaugurada em Vargem

Apostando no comércio de Vargem Grande do Sul, os sócios Murilo Boaro e Hernani Gil, inauguraram no sábado, dia 20, a Casa dos Sonhos, empresa especializada na comercialização de colchões, estofados, móveis e decoração para sua residência.

Jovens empreendedores, os sócios têm lojas em São José do Rio Pardo, Mococa e agora em Vargem. Há cerca de sete anos no ramo moveleiro, quando criaram a primeira loja em São José, a nova loja recentemente inaugurada na Rua Cel. Lúcio, nº 537, está localizada em um espaço recém-construído, bem amplo, que vai abrigar uma das lojas mais elegantes da cidade.

Murilo e Hernani convidam toda a população vargengrandense para conhecer as novas instalações, onde terão um atendimento especializado, num espaço exclusivo e com preços compatíveis com as grandes lojas do segmento.