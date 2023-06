Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Aparecido Rodrigues, aos 83 anos de idade, no dia 27 de maio. Viúvo de Maria Tereza; deixou 11 filhos; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 28 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Atalia Delgado Contini, aos 92 anos de idade, no dia 28 de maio. Viúva de Aristides Contini; deixou os filhos Clair, Sirlei, Neusa, Matilde, Vilma e José Roberto; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 28 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a pequena Ana Júlia Cabral Costa, aos 7 anos de idade, nesta terça-feira, dia 30, às 9 horas da manhã em Ribeirão Preto, onde estava internada em tratamento. Ana Júlia era filha de Rosana Loro Cabral Costa e João Dorvalino Costa; deixa avós, tios, primos e familiares. Também seu falecimento entristece todas as comunidades religiosas que se uniram em orações por seu restabelecimento. Seu sepultamento aconteceu no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Jalma Pereira, aos 71 anos de idade, no dia 30 de maio. Viúva de Inácio Soares; deixou os filhos Ceará do bar, Deda, Bia, João Paulo, Joana Soares, Antônia Soares e Antônio Gouveia; os genros Pedro e Fábio; a nora e netos. Foi sepultada no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Beatriz Duque, aos 85 anos de idade, no dia 31 de maio. Viúva de Antônio Elidio; deixou os filhos Harley e Osvaldo; as noras Laura e Alaine; os netos Mylene, Anthony, Arthur, Laís e Vânia. Foi sepultada no dia 1º de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Godoy, aos 80 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixou a esposa Geni Aparecida; os filhos Marineusa, Elena e Roberto. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leandro Barbosa de Souza, aos 36 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou os pais Hélio e Elza de Fátima. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Antunes Canela, aos 83 anos de idade, no dia 31 de maio. Viúva de Duílio Canela; deixou filhos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 1º de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Carlos, aos 72 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixou os irmãos Cláudio e Sebastião. Foi sepultado no dia 2 de junho, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Geovane da Silva Pereira, aos 36 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou os pais Alcides e Gislene; a esposa Tuana; os filhos Ana Laura e Davi Lucas. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Célio da Costa Vieira, aos 88 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou a esposa Neide Andrade Vieira; as enteadas Eliana, Raquel e Marisa. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tontodonati Giovani, aos 92 anos de idade, no dia 21 de maio. Deixa os filhos Adua, Luigi e João Paulo; as noras Débora e Silvana; os netos Giovanna, João Vitor e Matheus. Foi sepultado no dia 22 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Gonzaga, aos 72 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixou a esposa Lúcia Castoldi e o filho Jeferson. Foi sepultado no dia 24 de maio, no Cemitério Municipal de Andradas.

Faleceu Messias Soares Pereira Filho, aos 64 anos de idade, no dia 25 de maio. Deixou os irmãos Rita, Sérgio, Rosa e Vanderlei. Foi sepultado no dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vita Martins Casali, aos 78 anos de idade, no dia 25 de maio. Deixa os filhos Carlos Alexandre, Denise Eliane, Sandra Mara e Luís Renato. Foi sepultada no dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Apparecida Venturini Franceshetti, aos 100 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixou os filhos Ângelo e Vilma. Foi sepultada no dia 27 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José dos Santos, aos 60 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou a esposa Geni Ignácio; os filhos José Augusto e Thainá. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Kayoko Morita, aos 98 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou os filhos Akira, Keiko, Yukio e Tieko. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Darci Batista da Cruz, aos 85 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou irmãs e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gessi Barbosa de Lima, aos 78 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixou os filhos Ana Maria, Edson, Valdir e Ana Paula. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Algemiro Anacleto da Silva, aos 84 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixou a esposa Maria Aparecida; os filhos José, Sueli, Luzia e Helena; genros e noras. Foi sepultado no dia 1º de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sérgio Ortiz Spinoza, aos 74 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixou a esposa Ângela; os filhos Juliano, Juvenal, Michele e Priscila. Foi sepultado no dia 2 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

