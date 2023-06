Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Bororó (Alberto de Castro Simões da Silva)

Nascimento: 15/10/1898 (Rio de Janeiro) RJ

Morte: 07/06/1986 (Rio de Janeiro) RJ

Atividades: Compositor e violinista

Sobrinho da marquesa de Santos, Bororó foi funcionário público, boêmio e compositor.

Suas poucas obras são de extrema importância para a MPB; devido à alta qualidade de suas letras e a sua originalidade melódica e harmônica.

Seu pai famoso boêmio, grande contador de anedotas, exerceu grande influência na formação de seu filho, tendo sido seu professor de violão.

Envolvido com a música desde a infância, cantava modinhas com letras de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Melo Morais Filho e outros.

Participou de muitos programas musicais com João Pernambuco, Gustavo Ribeiro, Rogério Guimarães, Américo Jacomino (Canhoto) e outros.

Por volta de 1920, começou sua carreira como compositor fazendo alguns musicais para ranchos diversos como o “Flor da Estopa”, “Lírio do Amor” e o “Mimosas Cravinas”.

Com uma produção pequena, seu grande sucesso em disco foi o samba “Da Cor do Pecado”, gravado em 1939 por Silvio Caldas na melhor fase de sua carreira, com melodia e harmonia elaboradas para a época, o samba possui ainda uma das letras mais sensuais da música popular brasileira.

“Da Cor do Pecado” foi regravada por Elis Regina, Nara Leão, João Gilberto, Ney Matogrosso, Jacob do Bandolim e Luís Bonfá.

Em 1940, Orlando Silva lançou pela RCA Victor, o choro “Curare”, que se tornou clássico no repertório do cantor.

Bororó, aonde estiver obrigado pela qualidade, pela excelência de suas músicas.

Salve Bororó!!!