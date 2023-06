Investimentos para a Educação Tecnológica em 2023

Reinaldo Ricchi Jr.

Os investidores estão otimistas com a Educação Tecnológica (EdTech) para 2023, principalmente por causa do aumento do número de alunos que participam de cursos on-line em todo o mundo.

A Inteligência Artificial (IA), por exemplo, já está exercendo um impacto importante no setor de EdTech, através do desenvolvimento da aprendizagem on-line personalizada, que expande as possibilidades criativas para os alunos, desenvolvendo neles habilidades que serão cada vez mais necessárias para o futuro do trabalho [1].

A tendência à digitalização da educação tem potencial para expandir mercados e atrair novos investimentos de maneira exponencial. O acompanhamento das grandes questões mundiais sobre os impactos da transformação digital na formação dos alunos é de extrema importância para a formulação de políticas públicas interessadas em promover um grande desenvolvimento econômico, que seja capaz de promover parcerias internacionais de longo prazo.

Pesquisas comprovam que os alunos que acompanharam mais profundamente a aprendizagem on-line personalizada adquiriram mais conhecimento, quando comparados com aqueles que realizaram as atividades de maneira convencional. Isso prova que a IA pode ser usada como uma poderosa ferramenta educacional, customizada para as características de cada indivíduo. No caso específico da educação básica, o aumento do número de alunos nas salas de aula aumenta a demanda por ferramentas de aprendizagem on-line personalizada, e as plataformas digitais são fundamentais nesse contexto [1].

A estimativa é que o mercado de EdTech acumule um valor de US$ 421 bilhões nos próximos anos, principalmente na educação básica. Esse crescimento está diretamente relacionado com a aplicação de ferramentas de aprendizado digital, que impulsionou o crescimento exponencial do mercado de EdTech e incorporou de maneira cada vez mais intensa as plataformas digitais no processo de aprendizagem dos alunos. A Robótica também já está sendo responsável por uma completa revolução, pois estimula, principalmente, análises sobre o diálogo entre o homem e a máquina [2].

Nesse diálogo está grande parte do futuro da humanidade, pois a computação avançada tem potencial tecnológico para criar realidades que ainda nem conseguimos imaginar. Na economia do conhecimento que estamos vivendo, o acompanhamento de todas essas inovações exige muita disciplina e foco. Com efeito, o universo bilionário da EdTech precisa ser trabalhado de maneira especial pelos pais e professores, pois é nele que está a prosperidade das próximas décadas.

