Jornalista de Vargem é o novo diretor de Comunicação da prefeitura de São João

O jornalista vargengrandense Bruno Manson assumiu na sexta-feira, dia 26, o cargo de diretor do departamento de Comunicação Social da Prefeitura de São João da Boa Vista.

Bruno já passou por diversos órgãos de imprensa de Vargem, atuou na “Gazeta de Vargem Grande”, atualmente contribui com o “Jornal do Produtor” de Vargem e trabalha no jornal “O Município” de São João da Boa Vista.

Segundo o blog de notícias São João News, a nomeação de Bruno pela prefeita Teresinha, visa “garantir um ambiente de trabalho harmonioso e bom relacionamento com a imprensa, criando uma gestão eficiente e responsável, onde a comunicação desempenha um papel fundamental”.