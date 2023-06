Vargem Grande do Sul recebe o Totem da Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés

Foi instalado na Represa Eduíno Sbardellini o Totem da Região Turística Entre Rios Serras e Cafés, a qual Vargem Grande do Sul faz parte através do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Com o totem, o visitante pode acessar através do QR code as informações da cidade e também da região. O projeto tem o intuito de divulgar os municípios da Região Turística através da implantação do Totem em todas as cidades que a compõem.

O grupo, que engloba 12 municípios, criou a Região Turística Entre Rios, Serras e Café, estabelecida em 2019, e que já vinha realizando eventos, como as feiras regionais em cada município, onde as cidades expunham suas potencialidades turísticas para que os visitantes conhecessem as atrações da própria cidade e dos municípios vizinhos.

A Região Turística Entre Rios, Serras e Café engloba Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Itobi, Casa Branca, Tapiratiba, Aguaí e Espírito Santo do Pinhal.

À Gazeta de Vargem Grande, o assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, pontuou que o Totem já está pronto para visitação. “A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo criou esses totens para as cidades que solicitaram, a fim de que seja desenhado um mapa turístico regional no estado. Então a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo começa a enxergar uma necessidade de atenção e de investimento nas cidades do interior, nas regiões turísticas do interior de São Paulo e também no litoral”, disse.

Lucas ressaltou que São Paulo é um estado com grande potencial turístico, porém por muitos anos ficou sem esse cuidado e sem esse investimento. “Vargem hoje faz parte do mapa turístico regional Entre Rios, Serras e Cafés, junto com 11 cidades. Esses totens possuem qr code, que a pessoa pode aproximar o celular e obter informações sobre a região turística, englobando as cidades que compõem esse circuito turístico regional”, comentou.

O assessor explicou porque a Represa Eduíno Sbardellini foi escolhida para a instalação do totem de Vargem. “Essa é uma das iniciativas do Governo do Estado em parceria com os municípios, que também leva em cada totem o nome da sua cidade. O Departamento de Cultura escolheu a represa, porque nas diretrizes do projeto, está indicado que o totem deve ser colocado em espaços e áreas de grande visitação turística”, disse.

“E hoje, na nossa demanda turística, o espaço com maior número de visitação de pessoas de outras cidades ainda é a represa. Hoje nós temos alguns pontos de grande visitação que são a Via Crucis, a Represa Eduíno Sbardellini e a área central da cidade, sendo a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e a Rua do Comércio”, completou.

Ao jornal, Lucas pontuou que essa é uma das iniciativas e que outras iniciativas devem acontecer no decorrer do programa de investimento turístico do estado em que o Poder Público de Vargem estará atento para que a cidade possa fomentar e estruturar ainda mais o turismo da cidade. “O nosso turismo teve uma crescente nos últimos anos e isso é muito positivo, mas entendemos que a nossa estrutura para acolher o turista ainda precisa ter grandes melhorias e investimentos”, finalizou.