Câmara de Casa Branca promoverá palestra sobre pessoas em situação de rua

No dia 15 deste mês, às 20h, acontece no Auditório da Câmara Municipal de Casa Branca a palestra Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua, proferida pela advogada Maria Olivia Capitelli Dornellas, autora do livro do mesmo nome.

Maria Olivia é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), pós graduada em Direitos Humanos pelo CEI/FACICA e pós-graduanda em Direitos Difusos e Coletivos pelo CEI/Faculdade CERS. O livro é o resultado da tese da autora, apresentada como TCC.

A palestra é aberta e gratuita a todos os interessados. O objetivo é aproximar os cidadãos das ações legislativas, promovendo palestras, lançamento de livros e outras atividades com temas diversos, atuais e de interesse geral.