Com conteúdo jurídico de alto nível, 6ª Conferência Regional da OAB-SP reúniu centenas de pessoas

A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promoveu, no dia 26, mais uma Conferência Regional da Advocacia de 2023 (CRADV23). A sexta edição deste ano, de uma série de 14, reuniu cerca de 600 participantes na Faculdade Anhanguera de Leme.

O evento contemplou as subseções de Americana, Aguaí, Araras, Artur Nogueira, Caconde, Capivari, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Hortolândia, Leme, Limeira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Odessa, Piracicaba, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Sumaré, Tambaú e Vargem Grande do Sul. Também participaram as subsedes das OAB SP em Cordeirópolis, Itirapina, Monte Mor e Rio das Pedras. Somente essas cidades reúnem mais de 17 mil profissionais inscritos na Seccional.

Em um novo formato, as CRADV23s estão mergulhando nas transformações do mercado de trabalho e nas relações sociais, e já atraíram 3,6 mil pessoas ao longo das seis edições de 2023. A presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini, exaltou a magnitude do maior encontro itinerante da advocacia paulista: “As Conferências estão sendo um sucesso. Milhares de pessoas já marcaram presença em nossas palestras magnas, que estão sendo ministradas por grandes nomes do campo jurídico. Estamos levando conteúdo de qualidade e gratuito para os profissionais de todas as regiões do Estado”.

Os eventos são abertos à comunidade, em geral, incluindo estudantes de Direito e entusiastas do universo jurídico. Patricia enfatizou a relevância desses encontros para todos os interessados: “Se você é um estudante de Direito, pensa em seguir essa carreira ou tem curiosidade sobre assuntos jurídicos, participe também das nossas Conferências. Assim como a advocacia já estabelecida, você poderá adquirir conhecimentos valiosos para impulsionar sua carreira”. As CRADV23s têm sido um marco na trajetória da advocacia paulista, possibilitando expandir horizontes e aprimoramento profissional.

Trilhas de aprendizagem

As Conferências Regionais da Advocacia de 2023 estão proporcionando atividades dentro do conceito de trilhas de aprendizagem, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos. Entre as trilhas de destaque da última edição estavam “Revisão da Vida Toda”, com a advogada previdenciarista, Vera Maria Correa Queiroz; e “Igualdade Racial”, com a diretora secretária-geral adjunta da OAB SP, Dione Almeida.

“Queremos que mais advogados negros conheçam o Universo OAB SP, para serem estimulados a integrar as comissões temáticas da Secional, onde poderão desenvolver suas potencialidades e, quando alcançarem postos de liderança, tenham condições de executar trabalhos ainda mais proveitosos para a nossa classe, assim como para a sociedade”, afirmou Dione.

A trilha Voando Alto contou com uma apresentação da área de Direito Previdenciário. “A Revisão da Vida Toda visa a melhoria do valor do benefício concedido após a Lei 9876/1999 que, pela exclusão da regra de transição, é possível a utilização das contribuições recolhidas anteriormente a julho de 1994. Toda a mídia jurídica vem alertando sobre essa nova modalidade de revisão, haja vista a importância do Tema 1102 do Supremo Tribunal Federal que decidiu pela aplicabilidade da regra mais vantajosa no cálculo do benefício previdenciário. Entretanto, é preciso chamar atenção para a análise do processo administrativo e para o cálculo da nova renda mensal, que pode não ser a melhor, ou seja, a advocacia precisa se especializar em Direito Previdenciário para atuar contra o maior réu do país: o INSS. Trata-se de uma modalidade de atuação rentável – muitas vezes, com retorno bem mais rápido que uma demanda judicial”, informou Vera.

Outros temas que estão pautando o cotidiano, como revisão de contratos de serviços advocatícios e inovações na advocacia, foram tratados pelo diretor da Escola Superior da Advocacia (ESA) da Secional, Flávio Tartuce, e pelo advogado e professor Caio Farah.

Universo OAB SP

Além de Patricia e Dione, estavam presentes na 6ª CRADV23 o vice-presidente da OAB SP, Leonardo Sica; a diretora secretária-geral da entidade, Daniela Magalhães; e o tesoureiro da Secional, Alexandre de Sá Domingues. Outros integrantes do Universo OAB SP também prestigiaram o evento, como diretores Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), da ESA, da OABPrev-SP, de subseções da região, além de conselheiros seccionais.

A próxima edição da Conferência Regional da Advocacia será em Presidente Prudente, no dia 16 de junho.