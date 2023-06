Maria Rosa Campos de Andrade – 28/05/2023

Maio se foi, mas o Dia das Mães permanece nas palavras que aqui escrevo.

Tenho por hábito guardar papéis, pequenas lembranças das pessoas queridas que se foram.

Remexendo nas de mamãe, falecida em 2012, encontrei um recorte de jornal que noticiava o aniversário do Dr. Ranzani, médico que cuidou dela com desvelo.

Mamãe veio de Campinas para Vargem Grande aos 90 anos e permaneceu sob os cuidados do Dr. Ranzani até falecer, aos 96 anos.

Os três últimos anos, acamada, na companhia de maravilhosas cuidadoras e seus três gatos: um aconchegado a ela na cama; outro dormindo com a cuidadora da vez e o terceiro aninhado na cadeira de rodas que dava a ela descanso do leito.

Com o recorte do jornal na mão, recordei-me dos momentos em que mamãe sorria quando Dr. Ranzani chegava e da porta do quarto exclamava:- “Minha loira!!!”

Com a cabeça branquinha, tinha imediata melhora, só com a presença dele.

Dia 12 de junho próximo é o aniversário do Dr. Ranzani.

Venho, então, cumprimentá-lo, agradecendo o muito que fez por mamãe e, digo mais, a todos os inúmeros pacientes de Vargem Grande do Sul.