Filme com atleta de Vargem estreia neste mês nos cinemas

O filme Tração, que teve o atleta vargengrandense Welington Guerra, lutador de muay thai com vários títulos em seu cartel, como um dos atores, vai ao ar no final desse mês. O filme, do diretor André Luís Camargo, estará em cartaz nos cinemas em 29 de junho.

Wellington gravou o filme sobre competições de motocross ao lado de estrelas como Marcos Pasquim, Nelson Freitas, Duda Nagle, Fiuk, André Ramiro, Natália Curvelo e Paola Rodrigues.

O filme conta a história de cinco amigos que são convidados pelo político DiMello (interpretado por Nelson Freitas) a competir na Motoathlon, uma competição de motocross. Após a corrida, o grupo acaba caindo em uma cilada, e vai precisar de suas habilidades de motociclismo para escapar. Além do universo do motocross, o filme também vai abordar a temática da corrupção.

À Gazeta de Vargem Grande, Welington Guerra falou sobre a oportunidade de participar do filme. “Vivi uma experiência incrível e única, e que me fez enxergar a vida por outro ângulo, com outras possibilidades. O mundo pode ser muito mais amplo do que imaginamos, com infinitas possibilidades. Acredite em você sempre, acredite nos seus sonhos e corra atrás dos seus ideais”, disse.

O atleta agradeceu a Deus por tudo em sua vida, ao diretor André Luís e também aos atores Nelson Freitas e Natália Curvelo pelo acolhimento e troca durante as gravações.

Fotos: Arquivo Pessoal

No elenco do filme, estão Marcos Pasquim, Nelson Freitas e outros