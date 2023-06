Morador de Vargem foi sorteado em campanha do Sicredi

Nesta edição da Campanha União Solidária, um morador de Vargem Grande do Sul ficou entre os três ganhadores. O primeiro sorteio de 2023 da Campanha União Solidária foi apurado na segunda-feira, dia 29, com base na Loteria Federal de sábado, dia 27.

Os três sorteados e as três entidades foram contemplados cada um, com prêmios de R$ 3 mil. A ação é realizada pelo Instituto Dexis, com o apoio da Sicredi Dexis e do Instituto Cocamar.

O primeiro ganhador foi o Somave Industrial (cupom 1-63.811 – Agência Maringá Centro), de Maringá (PR). Já a entidade beneficiada é o Instituto de Esportes e Juventude de Maringá.

O segundo prêmio foi para Marcelo Benigno Ribeiro de Abreu (cupom 6-64.427 – Agência Cocamar Paranavaí), sendo que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Paranavaí (PR) foi a contemplada.

O terceiro felizardo foi Hildeberto Franco de Oliveira (cupom 11-63.767 – Agência Sicredi Vargem Grande do Sul), tendo como beneficiada a Paróquia de Sant’Ana, da cidade, pertencente à Diocese de São João.

Agora, os próximos três sorteios idênticos acontecerão em setembro. Ao final da campanha, em dezembro, haverá o sorteio de três certificados de investimento no valor de um Fiat Mobi, e que estarão disponíveis na conta do ganhador no prazo de 30 dias.

As entidades que venderem os cupons premiados receberão o valor de R$ 5 mil e as três entidades que mais venderem cupons no decorrer do ano também receberão prêmios no valor.