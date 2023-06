Projeto Coma Mais Batata, da ABVGS, esteve na TV

O projeto Coma Mais Batata, da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS), participou do Programa The Chef, na TV Bandeirantes, na terça-feira, dia 30. A aparição das batatinhas especiais do Coma Mais Batata no programa comemorou o Dia Mundial da Batata Frita, celebrado em 30 de maio.

No programa, o apresentador Edu Guedes agradeceu aos produtores da ABVGS pela criação do projeto Coma Mais Batata, que tem o intuito de ajudar as pessoas com informações sobre os benefícios da batata.

O programa The Chef, apresentado por Edu Guedes, um dos chefs mais influentes da atualidade, tem seu alcance diário de 3,5 milhões de telespectadores. A participação no programa vem somar às 15 milhões de pessoas que o projeto Coma Mais Batata já havia alcançado.

O projeto, lançado pela ABVGS e realizado pela agência de design e branding Pipers Design, foi iniciado em 2017 e hoje conta com o apoio de grandes marcas do setor. A iniciativa já alcançou resultados expressivos e, além disso, os conteúdos desenvolvidos conseguem engajar muitos consumidores.

Gazeta de Vargem Grande, Júnior e André, sócios da Pipers Design, ressaltaram que Vargem Grande do Sul é conhecida pela sua agricultura, sendo a batata uma das culturas mais fortes da região. Assim, como um dos principais fornecedores de batata do Estado de São Paulo, a cidade tem muito a oferecer em termos de qualidade e variedade.

Os sócios pontuaram que a Pipers tem o propósito de ir além de conectar marcas a pessoas, buscando torná-las parte do cotidiano. “Com esse objetivo em mente, aliada a iniciativa da ABVGS, o ‘Coma Mais Batata’, trabalhamos incansavelmente para apresentar as variedades de batatas cultivadas, incentivando ainda mais o seu consumo em todo o Brasil”, disseram.

“Durante todo o trabalho de conscientização, que teve início em 2017, percebemos que a batata era algo muito maior do que apenas uma campanha publicitária. Foi assim que, em 2021, a iniciativa ‘Coma mais Batata’, ganhou redes sociais e um site próprio, com uma infinidade de receitas que mostram quais batatas são adequadas para cada tipo de preparo”, completaram.

Júnior e André comentaram que, com essa iniciativa, conseguiram alcançar mais de 15 milhões de pessoas. “Para comemorar o Dia da Batata Frita (dia 30 de maio) e atingir ainda mais brasileiros, a Pipers uniu forças com um dos 5 chefs mais influentes do mundo, o Chef Edu Guedes, que alcança mais de 3,5 milhões de pessoas por dia com seu programa. Juntos, mostramos a força e a importância da batata na culinária e economia brasileira. Estamos orgulhosos de ter criado a marca Coma mais Batata e de ter alcançado, atualmente, mais de 18,5 milhões de pessoas e envolvido milhares de pessoas em menos de um dia nas redes sociais”, pontuaram.

‘‘A Pipers tem muito orgulho de fazer parte dos resultados de todos os trabalhos criativos envolvidos e por isso acredita que as ideias podem mudar o mundo e melhorar a vida das pessoas, por esse motivo, a razão de existir da Pipers é bem clara: provocar grandes transformações. Essa linha de pensamento é o que direciona os investimentos de longo prazo’’, salientam.