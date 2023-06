Região de Vargem deve colher quase 8 milhões de sacas de batata

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o presidente da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS), Pedro Marão Neto disse que o plantio de batata para a safra deste ano já está quase no fim. Ele teve início em março e já foram plantados 80% dos 17 mil hectares que devem ser ocupados com sementes de batata das variedades Orchestra, hoje com uma quantidade maior sendo plantada, Cupido, Agata, Markies, Asterix e Atlantic, que também são batatas plantadas na região.

A produtividade média deve ficar em 700 sacos/ hectares, e o presidente Pedro Marão estima que serão colhidos em torno de 7.700.000 sacos de 50 kilos durante toda a safra.

Ainda sobre a área a ser plantada na região de Vargem, que engloba Casa Branca, São João da Boa Vista, Aguaí, Santa Cruz das Palmeiras, Itobi, Mococa, Porto Ferreira e Mogi Guaçu, Pedro Marão afirmou que o plantio que a ABVGS consegue dimensionar deve variar um pouco em relação ao ano passado.

“As batatas de mesa sofreram um aumento muito pequeno, menos de 2%. O grande aumento foi a quantidade de batata destinada para indústria de pré-frita, um aumento de 20% em relação ao ano passado”, afirmou.

Sobre as expectativas para este ano, o presidente comentou que é a melhor possível, apesar de todos os desafios enfrentados, como plantio com solo molhado, falhas no estande de plantas, doenças devido ao tempo úmido e temperaturas amenas, em torno de 15 e 25 graus, o que para ele, aumenta os desafios para o produtor.

Com relação aos custos da safra deste ano, o presidente da ABVGS afirmou que os defensivos agrícolas para combate de doenças, variaram pouco em relação ao ano passado, mas que haverá uma maior quantidade de uso devido às condições climáticas. Sobre a questão dos adubos, Pedro disse que teve uma diminuição considerável, ajudando a baratear um pouco os custos.

A colheita da batata, que deve ter início em meados deste mês de junho e se estender até outubro, promete movimentar a economia do município.

E se no ano passado os produtores tiveram muitos problemas no começo da safra, devido ao calor no plantio, as batatas colhidas no final da safra foram bem produtivas e o produtor conseguiu fazer uma média boa, o que o cacifou para este ano. Tanto que não deve haver diminuição na quantidade de produtores.

Com relação ao Dia Mundial da Batata Frita, Pedro Marão disse que a associação que preside fez uma ação nesse dia, realizando uma inserção juntamente com o apresentador Edu Guedes através do Coma Mais Batatas em rede nacional, para divulgar o projeto e tentar aumentar cada vez mais o consumo desse alimento que é tão importante para o país.

Finalizando, disse que como sempre gosta de destacar, o trabalho dos produtores deve sempre ser observado por toda a população. “Muitas pessoas não têm nem ideia de como é difícil produzir alimentos, quantos são os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, e tudo que envolve para o alimento chegar até nas mesas dos brasileiros. É muito trabalho, muitas pessoas que estão envolvidas no processo, para que a qualidade do alimento seja a melhor possível”, afirmou o presidente da ABVGS.

Vargem presente no Dia Mundial da Batata Frita

O Dia Mundial da Batata Frita foi comemorado nesta terça-feira, dia 30 de maio. A batata é nativa da América do Sul, junto à Cordilheira dos Andes, onde os povos andinos a cultivavam há cerca de oito mil anos. O Peru é tido como o país onde ela se originou, com os Incas aperfeiçoando seu cultivo, usando inclusive técnicas de irrigação.

Com a chegada dos espanhóis no Peru, eles levaram o tubérculo para a Europa de onde a batata se disseminou por todo o continente, tornando um dos principais alimentos dos europeus.

As primeiras batatas fritas começaram a aparecer na Bélgica e na França e depois de levadas aos Estados Unidos, se tornaram ainda mais popular e consumida no mundo todo.

No Brasil, a batata também chegou pelas mãos dos colonizadores espanhóis, que colonizaram a região sul do país, onde encontraram boas condições de plantio, sendo fonte de alimentação para os colonos até o final do Século XIX, segundo dados pesquisados pela redação do jornal.

Em Vargem Grande do Sul, o plantio da batata está ligado ao desenvolvimento da cidade, gerando desenvolvimento e riqueza. Segundo dados da Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS), a batata é plantada no município desde a década de 50, na Serra da Mantiqueira e ganhou maior importância econômica quando passou a ser plantada nos campos no início de 1966, com a chegada dos imigrantes japoneses.

Dois importantes fatores fizeram com que o plantio da batata em Vargem e região tivesse um grande impulso e fosse reconhecido como um dos grandes centros produtores de batata do Brasil. Em 1990 deu-se a criação da ABVGS, hoje com mais de 150 associados e posteriormente a criação da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (Cooperbatata) em 1999, atualmente com mais de 250 cooperados.