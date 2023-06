Saiba o que funcionará neste feriado de Corpus Christi

A Festa de Corpus Christi é a celebração em que a Igreja Católica comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano no qual o Santíssimo sai em procissão pelas ruas das cidades. Muitos estabelecimentos aderem ao feriado e, por isso, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais serviços funcionarão em Vargem.

No feriado, os supermercados Estrela, União, Peres Atacarejo e Sempre Vale, abrirão no horário normal. Já o Palmiro, o Santa Marta e o Cesta Básica estarão fechados na data.

O Nako, o Santa Terezinha, o Bella Vista e o Santa Edwiges abrirão das 7h ao meio-dia e o Novo Milênio das 8h ao meio-dia. O Santa Fé estará funcionando das 7h às 13h e o Ideal das 8h às 13h.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h e aos domingos também.

Até o fechamento desta edição, o Varejão e Atacadão e o Santa Rita ainda não haviam definido o seu horário de funcionamento no feriado.

Prefeitura

Na quinta-feira, dia 8, será ponto facultativo nos departamentos da prefeitura. Os serviços emergenciais como Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio e Guarda Civil Municipal funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também estará com uma equipe de plantão no feriado. Os velórios e cemitérios funcionarão normalmente.