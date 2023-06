Gente e Fatos

Marcela

A farmacêutica esteta Marcela Shmidt Santiago brinda a mudança de idade na sexta-feira, dia 9. Os parabéns ficam por conta dos pais Maristela e Juarez, do irmão Bruno, do noivo Lucas e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Karen

Karen Prates Mengali aniversariou na quinta-feira, dia 1º, quando recebeu as felicitações do marido Júlio César, da filha Júlia e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

A dentista Patrícia Morandin Gambaroto de Andrade brinda seu aniversário neste sábado, dia 3, junto ao marido Marcelo e a filha Geórgia. Foto: Arquivo Pessoal

Felipe

O empresário Felipe Coracini troca de idade neste domingo, dia 4, ladeado pelo carinho da esposa Tamires e dos filhos Larissa e Lucca. Foto: Arquivo Pessoal

Cris

A educadora musical Cris Bidin comemora a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 5, recebendo os cumprimentos do marido Nato, das filhas, genro, nora, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Cecília

Residindo em São Paulo, a nutricionista Cecília Melo Gamba Baia brinda a chegada da nova idade na terça-feira, dia 6, recebendo os parabéns do marido Ulysses, das filhas Júlia e Helena e do irmão Cristiano. De Vargem, seguem as felicitações dos pais Eunice e Wilson, dos sogros dr. Raul e Maria Fernanda e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Fernanda

Maria Fernanda Cossi comemorou seu 8º aniversário na terça-feira, dia 30, quando recebeu os mimos dos pais Luciane e Fábio e da irmã Duda. Foto: Feliza

Jéssica

Jéssica Eduardo Pereira Guerra aniversaria na quinta-feira, dia 8, quando recebe os parabéns do marido Paulo, dos filhos Miguel, Emanuelly e Davi, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lilian

Lilian Cristina Bueno festeja a mudança de idade neste sábado, dia 3, ladeada pelo carinho do marido Christian, das filhas Valentina e Heloisa e de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Gabrielle

Ana Gabrielle Bueno Luciano festejou seu aniversário de 15 anos no último sábado, dia 27, na chácara da Malu, onde recebeu os parabéns dos pais Luana e Ronaldo, dos irmãos Breno Henrique, Rebeca Eduarda, Nicolly Victoria e Mateus Henrique, dos avós Donizete, Benedita Luiza e Magali. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Michele

Para comemorar seu aniversário de 35 anos, na sexta-feira, dia 26 de maio, Michele Andrade Alvez Rabelo reuniu familiares e amigos na chácara do sindicato, onde recebeu o carinho especial do marido Richard e dos pais Sueli e João e demais amigos avós familiares. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Anna Júlia

Anna Júlia dos Santos festejou seu 10º aniversário no último domingo, dia 28, no Espaço F onde recebeu os parabéns dos pais Andrea e Euro, do irmão Euller, demais familiares e amigos. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Padre Mário Sérgio

Na sexta-feira, dia 9, o padre Mário Sérgio Marcili, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia em São José do Rio Pardo, celebra seu aniversário de 60 anos e recebe os cumprimentos de toda a família, dos amigos, e da comunidade religiosa de nossa cidade. Foto: Arquivo Pessoal

Mara

Mara Medeiros de Faria, proprietária do Hemolab Laboratório de Análises Clínicas, celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 9, quando recebe os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sandra

A professora Sandra Aparecida Anselmo aniversaria na quinta-feira, dia 8, quando recebe os cumprimentos do marido Fábio, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rosely

A professora Rosely Zocolau troca de idade na terça-feira, dia 6, recebendo os cumprimentos dos filhos Gabriel e Isabela, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Miller

Neste sábado, dia 3, Miller Roberto Pinto comemora a chegada dos seus 34 anos e recebe as felicitações da esposa Maria, dos filhos Lucas e Yasmin, dos pais José e Vera e da irmã Priscila. Foto: Arquivo Pessoal

Letícia

Letícia Luiz Cristensen troca de idade na sexta-feira, dia 9, quando recebe os parabéns da mãe Maria, da irmã Patrícia, do namorado Eduardo, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Tayná

A médica veterinária Tayná Godoy celebra seu aniversário neste domingo, dia 4, quando recebe as felicitações dos pais Célia e Moka, dos filhos Felipe e Benjamim, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna

Bruna Maraiza Germano troca de idade na quarta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos das filhas Isabella e Ana Beatriz, dos irmãos David, Monique e Elisângela e dos pais Sônia e Sebastião. Foto: Arquivo Pessoal

Luciana

Luciana Garrido Fernandes celebra a chegada da nova idade neste sábado, dia 3, recebendo os cumprimentos do marido Marcelo, da filha Ana Beatriz, dos pais e irmãos. Foto: Arquivo Pessoal

Ronaldo

O empresário Ronaldo Meglorini Mineli brinda a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 8, junto a esposa Joice e aos filhos Luigi e Lorenzo. Ronaldo recebe ainda as felicitações dos afilhados Lorena e Gabriel, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica

Jéssica Elídio da Silva comemora a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 9, quando recebe as felicitações das filhas Maria Cecília e Sthefany e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Suzana

Na quarta-feira, dia 7, Suzana Aparecida Cassiano da Rosa comemora seu aniversário de 48 anos e recebe o carinho do marido José Fernando e da filha Júlia. Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo

O orientador social Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia brindou a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 1º, quando recebeu as felicitações da companheira Ana Carolina, dos filhos Levi, Martim e Dandara e demais familiares. Na foto, o aniversariante junto a filha Dandara. Na foto o aniversariante está junto da esposa e filhos. Foto: Arquivo Pessoal

Lenise

A esteticista Lenise Amanda João comemora seu aniversário, no dia 4 e recebe as felicitações dos pais Roseli e Chiba, dos irmãos, sobrinhos e do namorado Rodrigo, junto na foto. Foto: Arquivo Pessoal