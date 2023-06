Eleições 2024

Pode parecer distante, mas as eleições municipais do ano que vem já estão turbinando as cabeças dos políticos locais. Até pesquisas estão sendo feitas para saber como anda o humor dos eleitores vargengrandenses e quem as encomendou está para lá de contente com os resultados favoráveis.

Poder do prefeito

Embora o jornal só possa divulgar pesquisas eleitorais registradas na Justiça Eleitoral, na enquete feita onde se pergunta o grau de satisfação dos vargengrandenses com a administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), os índices estão altíssimos e repetem os cerca de 70% de aprovação que o prefeito tinha na sua administração anterior.

Só lembrando

Na última eleição municipal, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que disputou a reeleição tendo como vice Celso Ribeiro (Podemos), recebeu 14.002 votos, o que totalizou 65,71% dos votos válidos da cidade. Isso mostra o poder que o atual chefe do Executivo deverá ter na condução das eleições municipais do ano que vem, a manter a aprovação do seu governo em patamares tão elevados.

Nomes

Dentre os nomes citados na enquete, estão a do atual vice, Celso Ribeiro (Podemos), o atual presidente da Câmara Guilherme Nicolau (MDB), o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), o ex-prefeito Rossi (PSD), o atual vereador e ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) e a professora Lucila Ruiz Garcia (Psol).

PSDB e MDB juntos

A formação de uma federação entre o PSDB, o Cidadania e o MDB foi objeto de estudos entre as principais lideranças destes partidos no dia 24 de maio em Brasília. A federação atualmente é formada pelo PSDB e Cidadania e deverá haver a inclusão do MDB. As decisões devem refletir nos cenários municipais, inclusive em Vargem Grande do Sul.

Piso dos enfermeiros

Segundo matéria publicada no jornal Gazeta do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul receberá do governo federal uma verba no valor de R$ 811.311,76 para fazer frente ao novo piso dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Na semana que vem a Gazeta de Vargem Grande fará uma matéria a respeito do assunto. Está aguardando tão somente uma resposta da prefeitura municipal sobre o tema.

Valores do piso

Segundo o STF, estados e municípios devem pagar o piso nacional da enfermagem nos limites dos valores que receberem do governo federal. De acordo com a CLT, o piso dos enfermeiros será de R$ 4.750,00, técnicos de enfermagem R$ R$ 3.325,00 e auxiliares e parteiras R$ 2.375,00. No caso de profissionais da rede hospitalar privada, o piso dever ser pago aos profissionais, mas poderá ser negociado coletivamente entre as empresas e sindicatos da categoria, para evitar o risco de demissões.