Vereadores abordam problemas na Saúde

Há meses os vereadores vêm cobrando a administração pública sobre os problemas na área da Saúde, como falta de medicamentos, falta de médicos e a dificuldade de transferência e internação de pacientes do Posto de Pronto Atendimento ao Hospital.

No dia 10 de maio, a diretora do Departamento de Saúde, Maria Helena Zan, compareceu na Câmara Municipal para uma reunião a fim de esclarecer sobre alguns assuntos. Na ocasião, os vereadores presentes e a diretora trataram sobre a contratação de mais um médico para o PPA, agilidade nas cirurgias, melhoria em relação aos atendimentos nos postos de saúde, contratação de profissionais para acompanhantes de pacientes nas ambulâncias. Estiveram na reunião o presidente da Câmara Guilherme Nicolau (MDB) e os vereadores Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) e Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB).

Na última sessão da Câmara Municipal, que ocorreu em 16 de maio, o requerimento 64/2023, referente à saúde, foi aprovado pelos vereadores e enviado ao Chefe do Executivo. O documento, de autoria do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), questionava a falta de medicamentos e as providências tomadas pela Prefeitura Municipal para sanar o problema.

O vereador também perguntou qual o critério adotado no PPA para que o paciente seja encaminhado para o Hospital e se o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) tem conhecimento de ter médico que atende no Hospital de Caridade e está dificultando a internação dos pacientes do PPA, mesmo com o encaminhamento para internação.

Itaroti ainda pontuou no requerimento que uma mãe levou seu filho ao Centro Odontológico do município para extração de dente, vindo a dar hemorragia. “A mesma procurou o PPA para atendimento de seu filho, mas não tinha medicamento. Mandaram para casa com a orientação de que se não estancasse o sangramento era para voltar com a criança no dia seguinte. Com o agravamento, a mãe retornou ao PPA onde, após insistente pedido de ajuda, a criança foi encaminhada para o hospital, sendo constatada falha no procedimento do dentista”, disse. Sobre o tema, ele questionou por que a demora no atendimento e qual a instrução repassada aos médicos quando há falta de medicamentos necessários para o pronto atendimento.

Durante a discussão do requerimento, os vereadores Itaroti e Paulinho, e o presidente da Câmara Guilherme fizeram pontuações.

O vereador Itaroti se mostrou indignado com o caso relatado e com a falta de medicamentos, que vem sendo questionada há alguns meses pelo edil. Itaroti questionou qual o critério definido para o encaminhamento, pois, segundo ele, a burocracia é grande e há médicos dificultando a transferência. Ele também pontuou sobre a saída dos médicos no horário de almoço, pedindo o aumento da contratação de médicos na rede, uma vez que o PPA, conforme comentou, fica lotado o dia todo.

O vereador Paulinho fez uso da palavra e comentou sobre a visita da Maria Helena à Casa de Leis, e pediu que seja verificado se os dois médicos almoçam no mesmo horário. Ele comentou um caso sobre descaso no atendimento de uma paciente, que não foi diagnosticada de forma correta.

O presidente da Câmara ressaltou que o assunto de encaminhamento do PPA ao hospital estava na pauta da reunião com a diretora de Saúde e que a mesma disse que a ordem que é passada aos médicos do PPA se não tiver condições de atender lá é dar a carta e mandar para o hospital e se o médico negar o paciente, estaria sendo negligente. O vereador pontuou que o recomendado é que o paciente abra boletim de ocorrência, pois se chegar com a carta, tem que entrar no hospital, pois o médico está lá para atender.

Ainda durante a sessão, no uso da palavra livre, o vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), falou sobre o caso de um paciente que teve dois AVC e foi levado ao hospital e, segundo ele, o paciente ficou em observação durante horas e, após, foi informado que teria que pagar uma tomografia. O vereador questionou quem está falando a verdade, sendo necessário marcar uma reunião com a diretora de Saúde e com o provedor do hospital.

O edil contou que ajudou a família pagar a tomografia do paciente, para que ele tivesse um atendimento adequado. Segundo o informado, o paciente foi levado à UTI e ficou internado durante dias. Fernando pediu que o presidente da Câmara faça um ofício pedindo essa reunião e solicitou que o vereador Hélio Magalhães Pereira (União Brasil) também contasse a sua experiência.

Magalhães contou que um paciente foi várias vezes ao PPA e que o médico do local ligou ao hospital solicitando a transferência, que, segundo o informado, foi negada. O vereador sugeriu que a família comparecesse ao hospital para ver quais medidas seriam tomadas e o atendimento novamente foi negado. O vereador aconselhou o retorno ao PPA, solicitando o encaminhamento, que foi feito, porém, ainda assim, conforme relatou, o atendimento não aconteceu, sendo o paciente informado que deveria esperar alguns exames, aguardando em casa. Ele disse que os pais ficaram desesperados com o filho, de 19 anos, que chegou a desmaiar em casa e, após pagamento de consulta particular, ele foi internado.

Para Itaroti, casos assim são um absurdo e, aquele munícipe que não tem acesso a nenhum vereador, pode até morrer por falta de atendimento. Ele ressaltou que agora, isso já é o caso de acionar o Ministério Público.

O vereador Fernando contou que procurou o prefeito Amarildo, que informou que as tomografias são pagas e que a culpa não é do prefeito.

O jornal procurou a prefeitura para saber mais sobre os problemas na Saúde, mas não recebeu retorno até o fechamento da edição.

Recentemente, o jornal O Município, de São João, publicou que tem aumentado consideravelmente o número de moradores de Vargem que procuram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João.

O jornal publicou que de acordo com dados do Departamento Municipal de Saúde, o número de vargengrandenses atendidos tem aumentado significativamente e atualmente é quase o dobro da quantidade que passou pela unidade no início do ano. Para se ter ideia, a UPA atendeu 54 pacientes de Vargem em janeiro, 58 em fevereiro, 82 em março e 92 em abril. Já entre os dias 1º e 24 de maio foram atendidos 101 pacientes vargengrandenses. Essa quantidade registrada neste mês já supera o número de moradores de Águas da Prata que passaram pela UPA neste mesmo período – que totalizou 90 pacientes”, informou.

O Município ainda ressaltou que o foco dos problemas em Vargem tem sido o PPA. Com uma grande demanda de pacientes, a unidade tem sido alvo de queixas em relação à demora no atendimento e também à falta de médicos pediatras.

No dia 23 de maio, segundo o jornal, a situação chegou ao extremo e algumas mães optaram em buscar atendimento em São João, após esperarem horas aguardando por uma consulta para seus filhos. O problema foi se agravando no decorrer do dia e as médicas plantonistas negaram atender todas as crianças.

No início da noite, o vereador Itaroti esteve no local e acionou o Conselho Tutelar. Na ocasião, ele afirmou que iria chamar a Polícia Militar, uma vez que tal conduta médica caracterizaria omissão de socorro. Após muito diálogo, o atendimento foi normalizado.