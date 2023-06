1ª Audiência Pública sobre a Lei Paulo Gustavo acontece na segunda

A 1ª Audiência Pública sobre a Lei Paulo Gustavo acontece nesta segunda-feira, dia 12, no Auditório da Biblioteca Victor Lima Barreto, à Rua Batista Figueiredo, nº 235, no Centro.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº195, de 08 de julho de 2022) dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o objetivo da audiência é apresentar a Lei à comunidade, discutir os mecanismos de acesso ao incentivo, criado emergencialmente no ano passado e garantir que os recursos sejam adequadamente distribuídos. Por esse motivo, a participação da sociedade civil é de grande importância.

Toda a comunidade, em especial os fazedores de cultura estão convidados a participar e assim haver maior entendimento da lei e suas propostas.

À Gazeta de Vargem Grande, o assessor da Cultura Lucas Buzato ressaltou que a lei se trata de uma lei de incentivo e apoio aos fazedores de cultura, com principal atuação no audiovisual. “Ao contrário da Lei Aldir Blanc, existe alguns critérios e exigências que essa lei demanda e por isso a audiência pública é de fundamental importância para que todos os fazedores de cultura, sendo artistas de diversas modalidades e atuações, possam ter um entendimento e, assim, se qualificar e se capacitar para fazer parte dessa lei”, disse.

Ele pontuou que o intuito é que seja aplicado todo o valor dos R$ 390 mil para que Vargem Grande do Sul possa ter um apoio aos seus artistas e a sua estrutura, principalmente do audiovisual, que, segundo Lucas, ainda é algo pouco difundido na cidade. “Vale lembrar que Vargem Grande do Sul é a terra do Circuito Turístico Cinematográfico do Estado de São Paulo, porém pouco se atua nessa área de criação de documentários, filmes, webséries e videoclipes e esse é um dos principais pontos de atuação da Lei Paulo Gustavo”, completou.

Para mais informações, ligue para o Departamento de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3641-6199.