Dois procurados foram pegos pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu dois procurados nesta semana, sendo um na segunda-feira, dia 5, na Vila Santa Terezinha, e outro na sexta-feira, dia 9, no Jardim Dolores.

Durante patrulhamento na segunda, por volta do meio-dia, os policiais viram um rapaz, que tentou se esquivar quando viu os PMs e fugiu. A equipe conseguiu abordá-lo e ao pesquisar seus dados pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão emitido no estado do Ceará, pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil e o rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Outro caso

Na sexta-feira, dia 9, por volta das 8h30, um procurado foi pego no Jardim Dolores. A equipe estava patrulhando quando viu o veículo Kwid de cor prata parado na rua, com a porta do lado do motorista aberta e uma pessoa dentro.

Com a aproximação da viatura, foi possível identificar o rapaz, já conhecido nos meios policiais pela prática de diversos crimes, o qual se encontra procurado pela Justiça, condenado a dois anos por falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro e fazer uso do papel.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Os dados foram pesquisados e o mandado foi confirmado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão.

O rapaz foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, permanecendo preso à disposição da Justiça.