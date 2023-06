Jovem foi apreendido por tráfico e rapaz por receptação

Durante patrulhamento pelo Jardim Dolores na segunda-feira, dia 5, por volta das 16h, a Polícia Militar viu um adolescente com um rapaz. Quando a equipe se aproximou da dupla, o jovem tentou esconder um pequeno objeto que estava em sua mão esquerda no bolso de sua bermuda e o outro rapaz escondeu o celular em uma pochete que estava em sua bicicleta.

Os dois foram abordados e com o adolescente, foi encontrado em sua mão um kit com 15 pedras de crack embaladas individualmente e prontas para venda e um celular. Com o rapaz, nada de ilícito foi encontrado.

O adolescente assumiu a propriedade da droga e disse que estava traficando há mais de uma semana. Ao pesquisar o número do IMEI do celular que o rapaz havia colocado na pochete, a equipe constatou que era produto de furto ocorrido no dia 27 abril no interior de uma escola estadual da cidade.

O rapaz recebeu voz de prisão por receptação e o adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas. Eles foram apresentados ao Plantão Policial, onde, após prestarem esclarecimentos, foram liberados.