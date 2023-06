PM realizou Operação Saturação na cidade

Na quarta-feira, dia 7, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou operação destinada à saturação em pontos de maior incidência de atividades criminais da cidade, com bloqueios de trânsito e fiscalização e abordagens a bares.

A operação foi realizada com o objetivo de proporcionar maior sensação de segurança à comunidade vargengrandense, fiscalizar irregularidades de trânsito, abordagens a bares para prevenção de segurança pública e fiscalizar alvarás e encaminhar as irregularidades à prefeitura local para as providências necessárias.