Quermesse de Santo Antônio continua

A Quermesse da Paróquia Santo Antônio, em louvor ao Santo, teve início no último final de semana. Neste sábado, dia 10, e neste domingo, dia 11, também haverá a festa junina.

O evento chega ao fim na próxima semana, quando terá quermesse no sábado, dia 17, e no domingo, dia 18.

Todos os dias o arraial acontece a partir das 19h30, na Igreja Matriz de Santo Antônio, à Rua Hermenegildo Cossi, nº 200, no Jardim Bela Vista. Na quermesse, estão sendo vendidos cachorro quente, pastel, frango à passarinho, lanche de pernil e de linguiça, nhoque, polenta cremosa com linguiça, batata ao molho, batata palito e bebidas. Os presentes também podem se divertir com roleta e pesca.

Toda a população vargengrandense é convidada a comparecer na quermesse da Paróquia Santo Antônio.

Novena

A novena em louvor a Santo Antônio chega ao fim nesta segunda-feira, dia 12. O Dia de Santo Antônio é celebrado na terça-feira, dia 13. A novena começou no domingo, dia 4, na Igreja Matriz de Santo Antônio.

Neste sábado, dia 10, é o sétimo dia da novena. Com o tema “Corações ardentes, pés a caminho’, a missa será ministrada pelo padre Richard Strazza da Silva, às 19h.

Neste domingo, dia 11, a missa, que terá como tema “A pessoa humana vocacionada”, será celebrada às 19h pelo padre Luís Fernando da Silva.

No encerramento da novena, segunda-feira, dia 12, a missa será às 19h30, com o padre Celso Braz com o tema “Por uma Igreja Sinodal”.