Rapaz foi preso com cocaína no Jardim Morumbi

Na segunda-feira, dia 5, a Polícia Civil e a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizaram buscas a fim de combater o crime de tráfico de drogas e prenderam um rapaz.

O detido, já conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas, estava na Avenida Regato, no Jardim Morumbi, em frente ao portão do estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Contra ele, já havia denúncias sobre o tráfico nas imediações de sua casa.

Ele foi abordado pelos policiais e, na busca pessoal, foram encontradas cinco porções de cocaína embaladas em plástico ‘ziplock’ e um celular. O rapaz confessou a venda de entorpecentes, informando que em sua residência havia mais uma porção da mesma droga também embalada.

Em sua casa, além da porção de cocaína foram encontradas uma balança de precisão pequena, uma máquina de cartão e R$ 64,00 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao rapaz, que foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, após as formalidades da Polícia Judiciária.