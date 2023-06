5º Festival de Mini Handebol reuniu mais de 100 atletas

No último sábado, dia 3, ocorreu o 5º Festival de Mini Handebol, realizado no CEE José Cortez. O evento, idealizado pelo Projeto Atletas Nota 10, reuniu cerca de 110 atletas, entre meninos e meninas de 7 a 12 anos, que disputaram por volta de 50 jogos durante toda a tarde.

Uma novidade implementada a partir deste evento foi a ação dos “Atletas Solidários”, na qual foram arrecadados itens de higiene pessoal destinados para a Sociedade Humanitária.

O professor de handebol do Departamento de Esportes e Lazer, Juliano Garcia, comentou sobre o festival. “Este evento pode mostrar a autonomia e melhora técnica das crianças após o desenvolvimento destes quatro primeiros meses de treinamento. Os alunos que frequentam o Projeto desde o ano passado foram responsáveis pela arbitragem do evento, o que ressalta o aprimoramento das regras. Desde o último mês, estas crianças estão treinando o Handebol, que possui regras e estrutura de jogo mais complexas que o Mini Handebol, sendo visível a compactação defensiva e melhora da qualidade e força dos arremessos durante os jogos”, relatou.

O Projeto “Atletas Nota 10” é uma parceria dos Departamentos de Esportes e Lazer e Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. Para mais informações sobre aulas e vagas nas Escolinhas de Esporte, entre em contato pelo telefone (19) 3641-2325.

Fotos: Arquivo Pessoal