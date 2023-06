Márcia Iared

O encontro de carros antigos que reúne pessoas de todas as idades, unidas pela mesma paixão, segundo a Federação Brasileira de Antigomobilismo, representa hoje um evento de grande destaque na América. Este encontro que atinge hoje também mulheres tem sido um momento social muito prazeroso e de grande apelo turístico.

Também a própria mecânica de restauração de carros obteve nos últimos anos grandes avanços.

Este encontro representa hoje uma importante oportunidade de fazer novas amizades e de entretenimento entre os mais apaixonados que costumam trazer muitas vezes do berço este sentimento que contagia gerações.

O antigomobilismo atrai a cada ano mais adeptos.

O encontro realizado no ano passado na nossa Represa, resultou num dia muito especial casando o antigomobilismo com a natureza maravilhosa daquele espaço, complementado com a reconhecida Feira Gastronômica, a Exposição de Artesanatos e Mercado de Pulgas, além da colaboração da coleta de não perecíveis, destinada a entidades locais.

Nesta oportunidade, as pessoas circulavam nos quatro cantos da represa aproveitando as benesses que ela oferece ao som da música típica desses encontros.

O Departamento de Cultura e Turismo e o Grupo de Organização aguardam por conta da aprovação dos visitantes e proprietários dos carros do ano anterior, um crescimento significativo no número de participantes e de público.

Desta forma, podemos considerar as festividades deste dia como mais uma marca do turismo vargengrandense que veio para ficar.

Venham todos, que o dia promete!