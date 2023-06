Equipe Hwarangdo classificou seis atletas para campeonato

A equipe Hwarangdo esteve presente em Arujá (SP) no dia 21 de maio, para a 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, evento sediado pela Federação Paulista de Taekwondo (FETESP). A etapa classificou os atletas para o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2023, que será em agosto, em Fortaleza (CE).

Representando a equipe Hwarangdo Vargem Grande do Sul, oito atletas participaram do evento estadual que valia vaga direto para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo.

Na ocasião, Lais Teixeira, Willian Galdino e Felipe Parca conquistaram o primeiro lugar. Rafael Bertini e Rafaela Cardoso levaram a medalha de prata. Os atletas Luisa Ranzani, Vinicius Bento e Breno Caxeta ficaram em quarto lugar.

O técnico Ricardo Ramos, o Rick, comentou que com esse resultado, a equipe ficou entre as melhores do Estado de São Paulo, com seis campeões paulistas, além de conquistar o objetivo, que era a vaga para o Campeonato Brasileiro.

As atletas Rafaela Cardoso e Luisa Ranzani foram classificadas para o Campeonato Brasileiro Faixa Preta em Fortaleza (CE). Já os atletas Lais Teixeira, Willian Galdino, Felipe Parca e Rafael Bertini foram classificados para o Campeonato Faixa Colorida.

Rick falou sobre as classificações. “Com nove atletas disputando as três etapas para disputa da vaga para o Campeonato Brasileiro, seis foram classificados, isso mostra que o trabalho contínuo sempre dá certo. Parabéns a todos os atletas pela dedicação e persistência. Esse resultado só veio por conta do trabalho diário”, disse.

O técnico pontuou que, agora, a equipe segue trabalhando para o maior evento nacional de taekwondo, sendo o Super Campeonato Brasileiro, que reunirá os melhores atletas do Brasil em todas as categorias. “Seis vargengrandenses são os melhores do Estado de São Paulo e estarão representando a nossa bandeira e a nossa cidade. Nosso agradecimento à Prefeitura Municipal em nome do secretário de esportes Luis Carlos Garcia e nosso prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pelo transporte cedido para este evento”, completou.