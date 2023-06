Gente e Fatos

Luís Sérgio

O médico cardiologista Luís Sérgio Vicente brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 14, quando recebe os parabéns da esposa Maria Cecília, dos filhos Breno, Vítor e Lucas, das noras Izabela, Natália e Carol e dos netos Gabriel, Luiza, Pedro e João. Foto: Arquivo Pessoal

José Maurício

O empresário José Maurício Cavalheiro celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 15, quando recebe as felicitações da esposa Sílvia, dos filhos Virgínia, Laura e Maurício, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fernanda

A médica Fernanda Coracini Morandin Bombini celebrou a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 8, quando foi parabenizada pelo marido, Gustavo, pelos filhos Rafael, Vítor e Davi, pelos pais Isabel e José Luiz, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Felipe

Na última segunda-feira, dia 5, Felipe Augusto Gadiani celebrou seu aniversário e recebeu as felicitações do pai Carlinhos, da namorada Ana Carolina, das irmãs Carolina e Ana Flávia e dos sobrinhos Matheus e Raphael. Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Ranzani

Nesta segunda-feira, dia 12, o médico Antônio Carlos Ranzani comemora a passagem do seu aniversário e recebe os cumprimentos da esposa Isa, dos filhos Tiago, Lucas, Pedro e João Paulo, das noras Francely, Patrícia, Lizia e Vanessa e das netas Laís e Olívia. Foto: Arquivo Pessoal

Toninho Ferri

O empresário Antônio Ferri, proprietário do supermercado Estrela, celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 14. As felicitações ficam por conta da esposa Iraci, dos filhos Ana Paula e Guilherme, do genro Antônio Carlos, dos netos Pedro e Maria Elisa, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Marco Antônio

O médico e cirurgião dr. Marco Antônio Goulart brinda seu aniversário na terça-feira, dia 13, ladeado pelo carinho da esposa Celina e dos filhos Guilherme, Tiago, Luísa e Laura. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia

A diretora de Cultura Márcia Ribeiro Iared comemora a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 13. Os cumprimentos ficam por conta dos filhos Leandro e Mário Augusto, das noras Carina e Deborah, dos netos Pedro e Davi, dos irmãos, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Elaine

A estudante de medicina Elaine Doval aniversaria nesta segunda-feira, dia 12, recebendo as felicitações dos pais José Manoel e Conceição, do irmão José e do sobrinho José. Foto: Arquivo Pessoal

Rosemary

A cabeleireira Rosemary Rodrigues Valverde troca de idade neste sábado, dia 10, recebendo os cumprimentos dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Sônia Lúcia

Na quinta-feira, dia 15, a professora Sônia Lúcia Nogues Rodrigues brinda a chegada da nova idade e recebe as felicitações dos filhos Daniella, Ariane e Francisco, dos genros José Antônio e Orfeu, da nora Maria Estela e dos netos Scarllet, Maria Fernanda, Maria Carolina, Heloisa e Bryan. Foto: Arquivo Pessoal

Felipe

O estudante e modelo Felipe Araújo estreou a nova idade na sexta-feira, dia 9, quando recebeu os parabéns de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Viviane

A professora Viviane Cossi celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 12, recebendo os cumprimentos do marido Toninho, dos filhos Ana Paula e Marcelo, da nora Gisele e dos netos Miguel e Lorenço. Foto: Arquivo Pessoal

Anísio

O empresário Anísio Ronqui, proprietário dos supermercados União, comemora a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 10, recebendo os cumprimentos da esposa Edna, dos filhos Anilson, Liliana, Márcio e Gustavo, dos netos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Vera

A advogada Vera Lúcia Buscariolli Garcia comemora seu aniversário neste sábado, dia 10, recebendo os cumprimentos dos filhos Bruna e João Paulo, do genro Maxi, da nora Izabela, e o carinho especial do neto Theo, junto na foto. Foto: Arquivo Pessoal

William

William Tadeu de Carvalho aniversariou na sexta-feira, dia 9, quando recebeu os cumprimentos dos filhos Higor e Jean e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Zezé

Passando uma temporada em Jundiaí, Zezé Miranda comemora seu aniversário no dia 14 e recebe os cumprimentos dos filhos Teodoro, Estevão e Murilo, das noras Keli, Priscila e Simeia e das netas Maria Luíza e Maria Antônia. Foto: Arquivo Pessoal

Daniel

Neste sábado, dia 10, o músico e cantor Daniel Aliende Cachola celebra seu aniversário e recebe as felicitações da mãe Cidinha, dos irmãos, sobrinhos e da namorada Luciana. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo

Em Dublin na Irlanda, o publicitário Paulo Otávio de Medeiros comemorou seu aniversário na quarta-feira, dia 7, junto ao namorado Randolpho. Do Brasil, seguem as felicitações da mãe Maria Lúcia, da irmã Paola, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Josué

O contador Josué Antônio Theodoro celebra a chegada da nova idade na terça-feira, dia 13, recebendo o carinho da esposa Lurdinha, das filhas Tamiris e Mariana, do genro Marcelo, dos enteados Robson, Rafael e Renata, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Roberto

O inspetor de alunos José Roberto Soares comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 15, quando recebe os cumprimentos de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Giovane

O motorista Giovane Ferreira celebra a passagem do seu aniversário no dia 10 e recebe as felicitações da esposa Camila, do filho Gabriel, dos pais Luzia e Claudinei, dos irmãos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Marcos

O comerciante Antônio Marcos Barbosa celebra seu aniversário na próxima terça-feira, dia 13, recebendo os parabéns da mãe Ivonete, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Estevão

O gerente de agência no INSS, Antônio Estevão Pereira Miranda brinda a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 13, quando recebe as felicitações da esposa Priscila, da filha Maria Antônia, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Elisa

Nesta segunda-feira, dia 12, Maria Elisa Ferri Pereira festeja a chegada dos seus 17 anos e recebe os parabéns dos pais Paula e dr. Antônio Carlos, do irmão Pedro, demais familiares e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Matheus

Em Poços de Caldas onde reside, o publicitário Matheus Miranda Maciel Marson troca de idade nesta segunda-feira, dia 12. As felicitações ficam por conta da mãe, dos tios, avós, primos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

A funcionária pública Patrícia Rodrigues de Oliveira troca de idade neste domingo, dia 11, recebendo o carinho do marido Carlos, junto na foto, dos filhos Jean e João Paulo, da enteada Maria Eduarda e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo

Paulo Pasquini aniversaria na terça-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos dos pais Elaine e Paulo, dos irmãos, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia

Márcia Cristina Moreira celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 15, ladeada pelo carinho do marido Nélson e das filhas Aniele e Gabrielle. Foto: Arquivo Pessoal

José Roberto

Na quarta-feira, dia 7, o agricultor José Roberto Fagan celebrou seu aniversário e recebeu os cumprimentos das filhas Cecília, Andressa e Elisa, dos genros, dos netos Marília, Mariana, Júlia, Carolina e Pedro, demais familiares e amigos