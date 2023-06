Judô Bushido disputou final do Campeonato Paulista

A final do Campeonato Paulista Sub 21 de Judô da Divisão Especial aconteceu no domingo, dia 4, em São Carlos. As judocas Maria Eduarda Fermoselli e Victória Fermoselli Leandrini do Judô Bushido tiveram boa participação no evento.

Duda Fermoselli fez 3 lutas na categoria leve, ganhando a primeira em uma chave com 17 atletas e a atleta Vick Fermoselli fez 2 lutas no meio pesado em uma chave com 12 atletas.

Embora ambas atletas não conseguiram classificação, o sensei Daniel Garcia ressaltou que elas lutaram muito bem, disputando com equipes de ponta como o Sesi, Esporte Clube Pinheiros e Clube Paineiras, entre outras grandes equipes do judô paulista.

“Parabéns as nossas judocas por participarem de mais uma final do Campeonato Paulista, dessa vez não subiram ao pódio, mas lutaram até o final com garra e determinação. Agradecimentos a toda a diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos pais e mães pelo apoio de sempre, a judoca Duda Taú que trabalhou como oficial técnico, ao Gustavo Tabet que trabalhou como árbitro no check in, aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao diretor de Esportes Luis Carlos Garcia, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e Prefeitura de Vargem Grande do Sul pela parceria. Arigato gozaimasu”, finalizou.