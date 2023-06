Os benefícios e riscos da tecnologia no desenvolvimento humano

A impressionante evolução tecnológica das últimas décadas deve despertar as pessoas para a realidade de que será cada vez mais difícil ser competitivo sem conhecimentos profundos e atualizados. Isso vale não apenas para a vida profissional, mas também para a vida psíquica, que se manifesta no relacionamento com a família, amigos e sociedade em geral. Após a Covid-19, a questão da saúde mental passou a ocupar o centro dos debates no mundo inteiro, principalmente sobre a Síndrome de Burnout.

Especialistas dizem que a tecnologia é a maior responsável pelos grandes desenvolvimentos que a humanidade atualmente experimenta [1]. Internet, smartphones, supercomputadores, nanotecnologia, biomedicina, genética e robótica são alguns exemplos dessa vasta revolução que está modificando de maneira definitiva nossa consciência global. É impossível acompanhar qualquer grande projeto sem o investimento de parte do nosso tempo em conhecimentos tecnológicos. Isso vale para a vida pessoal, profissional, e de maneira especial para a formulação de políticas públicas.

Os contínuos progressos tecnológicos oferecem muitos benefícios, que exercem enorme impacto, por exemplo, na formação psicológica das crianças, na produção industrial, no combate contra doenças graves, nos negócios e em muitas outras áreas [1].

A eficiência é um conceito que permeia todas as dimensões da vida humana: precisamos ser eficientes na produção profissional, no conhecimento de si mesmo e no esforço para ajudar as pessoas mais vulneráveis, que, precisamente por causa do desenvolvimento tecnológico, tendem a ser excluídas do mercado de trabalho. Isso ocorre porque elas não conseguem adquirir os conhecimentos necessários para acompanhar as constantes inovações tecnológicas, que modificam o mercado de trabalho de maneira cada vez mais rápida.

Essa é uma realidade preocupante, que mostra o lado perigoso do desenvolvimento tecnológico: o que fazer com o número cada vez maior de profissionais que não conseguem acompanhar as mudanças do mercado de trabalho? Como requalificar essa poderosa mão de obra? É preciso que a sociedade desperte mais profundamente para essa realidade, pois, no mundo interconectado em que estamos vivendo, a qualidade de vida, e de maneira muito especial a questão do futuro do trabalho, precisam estar no centro dos debates.

Referência

[1] www.simplilearn.com/importance-of-technology-article