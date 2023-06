Casa de Passagem

O diretor da Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão, Eduardo Augusto Pereira, esteve presente na sessão da Câmara Municipal que aconteceu na última terça-feira, dia 6, junto com membros da equipe e pessoas acolhidas pela entidade. Na ocasião, o diretor falou do trabalho com pessoas em vulnerabilidade social e os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB) e Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) e o presidente da Casa de Leis Guilherme Contini Nicolau (MDB) parabenizaram a entidade e comentaram a importância do trabalho realizado.

Pré-candidato a prefeito

Durante o uso da palavra livre, o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), anunciou que é pré-candidato a prefeito de Vargem Grande do Sul. As eleições acontecem em outubro de 2024 e o mandato vai de janeiro de 2025 a dezembro de 2028.

Intérprete de libras

A vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) aproveitou o uso da palavra livre para cobrar o presidente da Casa de Leis Guilherme Contini Nicolau (MDB) sobre a implantação de um intérprete de libras nas sessões da Câmara, referente ao projeto de lei 124/2022, aprovado pelos edis em setembro de 2022.

Avenida Bolonha

O vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) solicitou ao Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e ao Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) que os canteiros centrais da Avenida Antônio Bolonha sejam fechados, devido aos inúmeros acidentes que já aconteceram no local. O edil ainda citou o acidente que tirou a vida de Anderson Corsi, de 32 anos, no dia 25 de maio. Na ocasião, Anderson dirigia uma motoclicleta e, quando o carro que estava no mesmo sentido fez uma conversão, Anderson foi atingido e socorrido em estado grave ao Hospital de Caridade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Live do prefeito

Na quarta-feira, dia 7, por volta das 18h, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) abriu uma live em sua página da rede social Facebook para tratar de diversos temas, como o piso da enfermagem, obras em andamento, novas obras, casas populares, voçoroca, estrada Lagoa Branca e SAE.

Rebatendo críticas

Na ocasião, o prefeito ainda esclareceu dados da saúde e também sobre a inauguração da Escola Flávio Iared, que segundo o informado, deve ocorrer no segundo semestre deste ano. Amarildo também aproveitou para rebater críticas realizadas pelo vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) na última sessão da Câmara Municipal sobre os dois temas, alegando que a população já avaliou a administração de Itaroti e que o mesmo foi reprovado com nota 1.2, mas insiste em dizer nas sessões da Casa de Leis que em sua gestão não haviam problemas referente à saúde. Quando falou sobre a Escola Flávio Iared, o prefeito Amarildo pontuou que na administração de Itaroti, a obra ficou os quatro anos paradas. O prefeito ainda rebateu as críticas realizadas pelo vereador Mercílio Macena, de São João da Boa Vista, sobre a saúde da cidade.