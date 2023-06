Prefeitura toma medidas após casos de febre amarela na região

Com os casos de febre amarela que vêm sendo registrados na região, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul adotou o esquema vacinal para áreas de emergência em surtos de febre amarela.

Em 2022, a cidade registrou um caso da doença, no qual o paciente sobreviveu e está bem. De acordo com a prefeitura, até maio de 2023, felizmente Vargem não teve nenhum caso de febre amarela.

Na ocasião, a cidade intensificou a vacinação contra a febre amarela primeiramente na zona rural e logo em seguida na zona urbana, realizando busca ativa de faltosos ou daqueles que não receberam a vacina.

A prefeitura ressaltou que a prevenção da doença só pode ser realizada através da vacina. “O correto é que todos se vacinem, o esquema vacinal começa aos nove meses de idade. Nas áreas onde houve casos ou circulação viral, foi incluída a vacina para pessoas com mais de 60 anos, devendo ser vacinados em especial os residentes e ou viajantes para localidade com evidências ou circulação do vírus”, disse.

No estado

O primeiro caso após três anos sem a doença foi em Vargem Grande do Sul. O caso foi notificado em dezembro de 2022 e confirmado em janeiro deste ano. O paciente, morador da zona rural, de 73 anos, chegou a ser internado e já está recuperado.

A doença foi diagnosticada por exame realizado pelo Departamento Regional de Saúde 14 (DRS-14) em um paciente que reside na Zona Rural do município. De acordo com o informado, o homem não estava vacinado. Ele esteve internado no Hospital de Caridade, mas logo foi para a casa, já recuperado.

Na ocasião, o Departamento de Saúde tomou todas as providências necessárias no sentido de intensificar a vigilância de epizootias de Primatas não Humanos – Macacos (PNH) e intensificou a vacinação de febre amarela em áreas de risco com cobertura vacinal baixa.

O segundo caso da doença no estado foi registrado em São Sebastião da Grama, em fevereiro. O paciente, morador de Monte Santo de Minas (MG), foi internado na cidade e morreu. O óbito foi registrado no estado de São Paulo.

O terceiro caso também foi registrado em São Sebastião da Grama em fevereiro. O paciente era de Mococa e está recuperado. A Secretaria Estadual de Saúde não informou se os dois casos do município estão relacionados.

O quarto caso foi registrado no final de abril em São João da Boa Vista. O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo informou que, neste ano, até o momento, foram registrados quatro casos de febre amarela, dois deles evoluídos a óbito. Uma das vítimas era residente de Minas Gerais.

Cobertura vacinal

Neste ano, nos três primeiros meses, a cobertura vacinal para Febre Amarela está em 82%. Em 2022, a cobertura vacinal ficou em 64,4%.

A vacinação contra Febre Amarela faz parte do calendário de imunização e está disponível em todos os postos de saúde do Estado. A primeira dose da vacina deve ser aplicada aos nove meses de idade e a segunda, aos 4 anos. A partir dos 5 anos, para aqueles que não estão com a vacina em dia, é recomendada apenas uma dose única.