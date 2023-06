Vargengrandense publica livro de poesias

A vargengrandense Marília Gonçalves Toneto, de 25 anos, está finalizando a publicação do seu primeiro livro de poesias intitulado ‘Eu (não) sou louca’. O livro conta com mais de 30 poesias e já está em divulgação pela autora e também pela editora.

À Gazeta de Vargem Grande, Marília contou que aprendeu a escrever (como decodificação) muito nova, ainda aos 4 anos de idade, pois sua tia lecionava nessa época e lhe passava lições em casa, atividades de coordenação motora. A escritora pôde então, conhecer o mundo das letras e números.

Quando se fala em leitura e escrita literária, Marília pontuou que tomou gosto a partir dos 13 anos de idade. “Aquela fase da adolescência e de transformações, então eu procurava na escrita uma maneira de libertação dos sentimentos. Meus professores e a escola sempre me incentivaram. Tanto que em 2011, se não estou enganada, tive meu primeiro texto publicado na Gazeta de Vargem Grande, intitulado ‘Confinamento Virtual’, junto a outros convidados para o EPTV na Escola”, disse.

A autora, porém, não pretende parar após o lançamento de seu primeiro livro de poesias e já está dando andamento na escrita de um segundo livro.

Além de escritora, Marília é Pedagoga e pós-graduanda em Psicopedagogia. Ela trabalhou por dois anos junto ao Departamento de Ação Social, mais especificamente no SCFV Tio Carlão e faz trabalho voluntário com a Associação Amigos da Cultura.

A escritora nasceu e cresceu em Vargem, mas esteve em Ribeirão Preto por sete meses, onde escreveu boa parte dos seus registros. “A maioria da minha família é daqui e queria destacar o nome da minha bisavó – com saudosas lembranças – dona Aurora Gonçalves, que era violeira e também poeta, filha do seu Albertino vassoureiro, muito conhecido aqui em Vargem Grande na sua época”, disse.

Eu (não) sou louca

O livro de poesias conta com 33 poemas, introdução, biografia e agradecimentos. “Ele retrata muito nossas emoções enquanto mulheres e os lugares/papéis que ocupamos na sociedade – como mães, esposas, profissionais – e sobre como nos deixamos derramar com tudo isso. Muitas vezes chamadas de sensíveis e emotivas, mas quando renunciamos nossas sensações somos sérias demais, duras demais… Em nome da nossa autenticidade somos muitas vezes taxadas de loucas, não é mesmo? Quem nunca? A questão que eu trago com o livro é pegar todo esse emaranhado de sentimentos e transcrevê-los”, disse.

Onde adquirir

O livro ainda não foi publicado, mas já está na reta final de publicação. Logo, os interessados poderão encontrá-lo no site da editora Ascensão e no site da Amazon. “No momento em que for iniciada a pré-venda, estarei divulgando em minha página no Instagram @marilia.toneto, então quem tiver interesse em adquirir na pré-venda, pode me seguir para ficar por dentro das datas”, comentou.

Realização de um sonho

Para Marília, a publicação desse livro é a realização de um sonho. “Desde muito nova, sempre pensei nisso. Mas até então eu escrevia descompromissadamente, colocando em pauta assuntos que acho pertinentes, meus sentimentos, os sentimentos de outras pessoas, preceitos populares… Ainda não tinha dimensão de como seria uma publicação, até começar a pesquisar a fundo sobre isso. A gente acaba pensando que é muito caro, que é algo inacessível, mas não, quando reconhecem o seu trabalho, você tem muitas chances de crescer”, disse.

“Meus amigos sempre gostaram da minha escrita e sempre disseram que isso teria que ser acessível a outras pessoas também, então por que não tornar acessível?! Pra mim, essa é a realização de um sonho muito grande e que não vai parar aqui. Como disse já estou dando andamento no próximo livro e pretendo continuar escrevendo poemas, publicando e levando poesia às mais variadas pessoas, em todos os lugares. A arte da escrita tem que ser ampliada, levada a palco mesmo, sabe? As escolas como um todo devem incentivar esse poder criativo que o ser humano tem e eu pretendo incentivar muitas pessoas que querem fazer parte do mundo literário assim como eu”, completou.

Marília agradeceu à escola onde se alfabetizou, sendo a EMEIF Darci Troncoso Peres de Carvalho, e a escola em que concluiu o ensino médio, a EE Gilberto Giraldi EFM.

O processo

A escritora ressaltou que quando pensava na publicação de livros, imaginava logo algo muito caro e inacessível, o que mudou após pesquisas sobre o tema. “Hoje em dia temos muitos recursos que facilitam nossa aquisição e nossa profissionalização também. Encontramos diversos cursos na internet e leituras essenciais que transformam nossa experiência enquanto escritores”, disse.

“Depois de pesquisar conversei com uma editora e eles gostaram da minha escrita me retornando com diversas propostas, eu escolhi o que mais se encaixava com as minhas intenções e fechei o contrato. Eles serão responsáveis pela diagramação, revisão, registros, capa, etc”, ressaltou.

Nas redes sociais

Ao jornal, Marília contou que tem o medium, uma plataforma de publicação que pode ser usada para fazer um portfólio online porque aceita textos, imagens, vídeos, links de redes sociais e mais tipos de conteúdo, onde estão concentrados vários de seus poemas.

Além disso, ela é bem ativa no Instagram pela conta @marilia.toneto, onde está organizando publicações, vídeos, poemas e onde está disponibilizando as novidades quanto a publicação do livro de poesias. “Lá eu interajo com meus seguidores, converso com diversas pessoas que se interessam por literatura, troco experiências com outros escritores, divulgo – além dos autorais – poemas clássicos escritos por grandes nomes da literatura brasileira e estrangeira que me inspiro” disse.

Para ficar por dentro das novidades, conhecer mais sobre a autora e sobre o seu trabalho, basta seguir Marília no Instagram.