Quermesse de Santo Antônio termina neste domingo

A tradicional quermesse da Paróquia Santo Antônio, em louvor ao Santo, chega ao fim neste final de semana. O evento acontece neste sábado, dia 17, e termina no domingo, dia 18.

Todos os dias o arraial acontece a partir das 19h30, na Igreja Matriz de Santo Antônio, à Rua Hermenegildo Cossi, nº 200, no Jardim Bela Vista.

Na quermesse, estão sendo vendidos cachorro quente, pastel, frango à passarinho, lanche de pernil e de linguiça, nhoque, polenta cremosa com linguiça, batata ao molho, batata palito e bebidas. Os presentes e a criançada também podem se divertir com roleta e pesca.