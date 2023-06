2º Encontro de Carros Antigos acontece neste fim de semana

O 2º Encontro de Carros Antigos será realizado neste final de semana na Represa Eduíno Sbardellini. O evento está sendo organizado pela Prefeitura Municipal e programado para ter início às 10h e término às 17h deste sábado, dia 17 e também no domingo, dia 18. Junto à segunda edição do encontro, acontece a Feira Gastronômica.

O evento conta com a reunião dos amantes de carros antigos, além de música boa e comida de qualidade no espaço da Feira Gastronômica. A festa conta ainda com Feira de Artesanato e Mercado de Pulgas, sendo uma ótima opção de lazer para a família.

Durantes os dias de evento, também haverá shows com a Banda Old Roots, Davi Urbano, Banda Alice Não Mora Mais Aqui e participação da Banda Doll, de Vargem Grande do Sul.

De acordo com a Prefeitura Municipal, diversos colecionadores já fizeram o cadastro de seus veículos para participarem do evento e as inscrições continuam, inclusive nos dias do evento e de forma online.

Os participantes receberão certificados de participação e premiações. A prefeitura solicita, aos participantes que puderem, a doação de 1 kg de alimento não perecível ou ração, que serão entregues para entidades do município.

Primeira edição

A primeira edição do evento, em 2022, foi um sucesso. Ao todo, foram arrecadados 570 kg de alimentos e 32 kg de ração para cães. Os alimentos foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade e distribuídos através de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

Participaram colecionadores de carros antigos de Vargem, São João da Boa Vista, Muzambinho, Mogi Guaçu, São José do Rio Pardo, Paulínia, São Sebastião da Grama, Poços de Caldas, Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, Tapiratiba, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Mirim, São Roque, Mococa, Caconde, Águas da Prata, Andradas, Jaguariúna, Jacutinga, Holambra e Alfenas. Totalizando a presença de 22 cidades registradas pelos organizadores e aproximadamente 300 carros entre sábado e domingo.

Fotos: Prefeitura