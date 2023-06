Neste domingo tem Feijoada do Rotary

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realiza neste domingo, dia 18, a sua tradicional Feijoada. O evento acontecerá no Centro Pastoral São Benedito a partir das 12h30.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50,00 e crianças até 10 anos não pagam. Os interessados podem adquirir os ingressos com Ratinho, pelo telefone (190 99769-9414, com Nilson na Papelaria Menil ou então na portaria do evento.